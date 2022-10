Investigarán el fallo de restitución de los galgos rescatados en nuestra ciudad

El fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, anunció que comenzará una investigación para saber "si las medidas tomadas son adecuadas" en el caso de los 77 galgos rescatados en la previa de una carrera clandestina que se iba a realizar en un predio ubicado en nuestra ciudad.

Por decisión del fiscal Omar de Pedro, los animales finalmente fueron restituidos a sus dueños, quienes se habrían comprometido a no volver a realizar competencias.Tras el hecho, asociaciones protectoras de animales se manifestaron para repudiar la medida.

En medio de las posturas enfrentadas por el destino de los galgos, Baclini sostuvo que "ante el reclamo público, desde Fiscalía General abrimos una investigación" y añadió que se buscará evaluar "si las medidas tomadas son adecuadas y conformes a derecho y a los estándares del Ministerio Público".

Galgos Libres Rosario repudió la resolución del fiscal De Pedro de restituir los perros "a los galgueros, sus maltratadores", e iniciaron un petitorio en la plataforma Change.org para juntar 75 mil firmas en favor del apartamiento del fiscal de las causas animales.

El rescate

El pasado 2 de octubre personal de la Brigada Ecológica, Policía Ecológica, Policía de Acción Táctica e Infantería, y la Dirección de Seguridad Ciudadana de nuestra ciudad rescataron 77 galgos cuando estaba por correrse una carrera ilegal y demoraron a más de 150 personas de varias provincias.

La fiscal Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), inició una causa por infracción a la ley 27.330, de 2016, que prohíbe la realización de carreras de perros. La norma establece una pena de tres a cuatro años de prisión a todo aquel que "organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza". Dos días después ya había treinta familias interesadas en adoptar los galgos rescatados, aunque el jefe de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria de Santa Fe.

Pero el fiscal De Pedro resolvió restituir los perros a sus dueños argumentando que hubo irregularidades en el procedimiento de recuperación de los animales. También cuestionó a la organización Galgos Libres Rosario por el mal estado físico en que se encontraban los galgos.

"Me llegaron testimonios e imágenes que me decían que algunos perros habían adelgazado a razón de un kilo por día y otros estaban heridos. Me empecé a comunicar con veterinarios y asociaciones especialistas en galgos para asesorarme", indicó el fiscal, para añadir que a pesar de ser "partidario de no devolver los animales" en este caso se permitía "una excepción: o los rescatábamos de los rescatistas o corrían riesgo de vida".

Asimismo, dijo que 42 dueños de perros se sometieron a un procedimiento abreviado en el que se les impuso un año de pena en suspenso, una multa de 30 mil pesos y un control estatal por dos años.