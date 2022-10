Polémica por la restitución de los galgos rescatados de las carreras ilegales

El fiscal de Santa Fe Omar De Pedro resolvió restituir a sus dueños a los 61 galgos que fueron rescatados por la Policía Ecológica en un procedimiento realizado en nuestra ciudad, luego de que se constatar que los animales, que eran usados en carreras ilegales, estaban en mal estado. La decisión causó indignación en las protectoras de animales que este viernes se manifestaron en Rosario para protestar contra la medida judicial.

De Pedro justificó su polémica determinación argumentando que hubo irregularidades en el procedimiento de recuperación de los perros que se llevó a cabo el pasado 2 de octubre en el departamento La Capital y cuestionó a la organización Galgos Libres Rosario, que quedó al cuidado de los animales, por el mal estado en que se encontraban, con problemas en el pelaje, desnutridos y con problemas estomacales.

“Me llegaron testimonios e imágenes que me decían que algunos perros habían adelgazado a razón de un kilo por día y otros estaban heridos. Me empecé a comunicar con veterinarios y asociaciones especialistas en galgos para asesorarme”, afirmó el fiscal este viernes en conferencia de prensa en la capital provincial, y añadió: “Siempre soy partidario de no devolver los animales, pero esto requiere de una excepción: o los rescatábamos de los rescatistas o corrían riesgo de vida”.

“Los dueños de los perros asumieron la responsabilidad por la causa de la carrera y se les impuso un año de pena en suspenso, una multa de 30 mil pesos y habrá control estatal por el plazo de dos años. Se harán inspecciones sorpresa para controlar el estado de salud de los perros”, destacó De Pedro, quien aclaró que en caso de que los galgos vuelvan a participar en una carrera, que son ilegales, la pena de prisión será de cumplimiento efectivo. Son 42 personas las que accedieron al procedimiento abreviado.

“Hay que recuperar la alimentación correcta y específica urgente”, advirtió el funcionario judicial, quien aseguró que en las carreras ilegales los perros no eran maltratados y contó que “los que vinieron a buscarlos no eran galgueros con fustes en la mano, eran familias, chicos que jugaban con el perro”. Y disparó: “Los que maltrataban a los perros eran los de esta asociación que querían quedarse con animales de mucho valor”.

Fuente: La Capital