Scaloni presenta la nómina preliminar del seleccionado para el mundial

El director técnico Lionel Scaloni presentará este viernes ante la FIFA una nómina preliminar de hasta 35 futbolistas, que contendrá los 26 nombres definitivos para el Mundial Qatar 2022, programado del 20 de noviembre al 18 de diciembre.



En la cuenta regresiva de la competencia, a sólo 32 días del debut ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail, el entrenador nacional hará el primer recorte del universo de 73 citados desde que comenzó su ciclo tras Rusia 2018.



Como lo anticipó el propio Scaloni en más de una ocasión, la nómina previa, que no tomará estado público por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no contendrá sorpresas y será elaborada con la base del plantel campeón de la Copa América del año pasado en Brasil más los jugadores estables de las últimas citaciones.



Bajo esa lógica serán incluidos futbolistas que transitan la recuperación de lesiones severas a la espera de sus respectivas evoluciones para tomar la decisión final más cerca del 14 de noviembre, fecha límite para registrar el plantel definitivo que afrontará la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.



Argentina, vigente campeón sudamericano y ganador de la Finalissima ante el titular de Europa (Italia), debutará el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita a las 7 en el Estadio Lusail, que también será el escenario que albergará la final.



El segundo partido del Grupo C lo jugará en ese mismo recinto frente al seleccionado mexicano que dirige el rosarino Gerardo Martino, el sábado 26 a las 16, y cerrará su participación en la primera fase frente a Polonia, el miércoles 30 en el Estadio 974, también desde las 16.

Fuente: Télam