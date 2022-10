Concurso MPA: El socialismo reclama explicaciones a Perotti

Se llevó a cabo la reunión entre los representantes de los diferentes bloques que integran la Cámara de Diputados y Diputadas y el Gobierno de Santa Fe por el concurso de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP). “Nos vamos con las manos vacías. Lo único para rescatar es la voluntad de escucharnos pero no hubo ningún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo”, criticó el diputado socialista, Joaquín Blanco.

“Desde el socialismo somos muy críticos de este proceso. El gobierno está jugando con algo tan sensible como el concurso del MPA. Tenemos índices de violencia escandalosos y especulan políticamente con lo que sucede”, expuso el legislador. “Nosotros creemos que una posible salida es sortear un nuevo jurado completo integrado por profesionales indiscutibles en la materia, no entendemos la necedad del gobierno de no hacerlo en un concurso en el que renunciaron nueve jurados”, agregó.

“Es un proceso que define quiénes van a ser las personas que van a perseguir el delito en Santa Fe. No pudieron explicar si el jurado que quedó, con renuncias mediante, tiene la capacidad técnica para evaluar al que será el Fiscal General de la provincia de Santa Fe”, expuso Blanco. “Hay que cuidar a los postulantes. Es muy importante que ciudadanos formados quieran postularse para un cargo tan trascendente. Y por eso el gobierno, ante el escándalo sin precedentes que ocurrió, está obligado a dar todas las garantías de transparencia”, ahondó.

“Tampoco pudieron explicar por qué el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, fue apartado de este concurso. ¿Para qué sí está habilitado? ¿Qué rol cumple? Y esa no es una respuesta que tengamos que esperar de la ministra de Gobierno, Celia Arena, ni del fiscal de Estado, Rubén Weder, sino del propio gobernador, Omar Perotti. No pedimos renuncias, pedimos explicaciones, algo que brilla por su ausencia en este gobierno”, criticó el diputado.

“Si el gobernador convoca a un nuevo jurado, no debe interpretarlo como una derrota política. Tiene que haber decisión de hacer las cosas bien y, si se hacen las cosas bien, se llega a abril del año que viene con las nuevas autoridades del MPA y del SPDP, son organismos que de ninguna manera pueden quedar acéfalos”, dijo Blanco.

“Necesitamos que el jurado se reconstituya y que tenga absoluta legitimidad académica, no puede funcionar con parches. Debe haber un jurado que esté a la altura de las circunstancias y que las entrevistas de los postulantes sean públicas”, finalizó.