El poder de Racing frenó la buena racha de Colón con Saralegui

Colón se presentaba en Santa Fe en busca de una nueva victoria, sin embargo, no pudo con la jerarquía y el presente de Racing, que lo superó 2-0, con goles de Johan Carbonero y Enzo Copetti. El partido, correspondiente a la 25ª jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López, con arbitraje de Germán Delfino.

Racing salió fiel a su estilo, tomando la posta de la pelota ante un Colón que se plantó cauteloso, pero sin meterse atrás. Tanto es así como la primera acción de riesgo llegó a los 4', con una pelota recuperada por Picco en el medio y que tuvo a un Pierotti verticalizando y rematando mordido de lejos, cuando quizás lo mejor era el pase a Pulga, que estaba abierto. Con esto, quedó de manifiesto el plan de uno y otro.

Sin embargo, la Academia fue a fondo con Carbonero por izquierda y mandó un centro que encontró a un Roja que sacó un zurdazo formidable a colocar que besó el palo, ya que la volada de Chicco había quedado corta.

No iban ni 10' y el partido no daba respiro, ya que nuevamente llegó el Sabalero, con Ábila que se llevó a la rastra a su marcador y de milagro no fue gol cuando buscó un centro bajo ante la salida del arquero. Un palo por palo que hacía pensar que el arco se abría en cualquier momento.

Desde ya, lo mojado del campo por la llovizna también jugaba su partido, donde el Sabalero apelaba al pelotazo, que le llevaba muchas preocupaciones a un fondo de Racing que arriesga. Los minutos fueron pasando y el monopolio del visitante ya no estaba, porque el dueño de casa le dividía la pelota. Clave la lucha de Perlaza y Picco en el medio. De igual modo, a los 27' Racing llevó mucha preocupación de izquierda a derecha, con una bocha que le quedó a Miranda, que remató y encontró una gran tapada de Nacho Chicco, que salvó a Colón.

El ida y vuelta seguía, con un detalle: Pulga Rodríguez estacionado en la derecha como lanzador. Una estrategia que impedía las escaladas de Mena. A los 39', se dio un Déja Vu: otra vez la tejieron de izquierda y nuevamente le quedó para la zurda a Roja, que la tiró sutilmente al segundo palo y, para fortuna de Colón, se fue desviado. ¡Clarísima! No hubo tiempo para más, para el entretenido 0-0 en el primer tiempo.

Segundo tiempo

En el complemento la tónica se mantuvo, con Racing tratando de ser vertical ante un Colón que se repetía en el balón largo. Sin embargo, a los 6' Carbonero enganchó para el medio y su tiro pasó de nuevo cerca del palo, en otra situación de gol para la Academia. Señal de alerta en Colón. A partir de allí, comenzó el asedio de la Academia, que acorralaba al Rojinegro contra su arco. Para colmo fue amonestado Garcés, que llegó a la quinta y no jugará ante Defensa.

No demoraron en llegar los caminos de Marcelo Saralegui: a la cancha Álvarez y Sánchez Miño por Pierotti y Picco. La idea era refrescar el medio, que no lograba contener. Como ante Patronato, el uruguayo le dio la chance a Formica por Pulga Rodríguez. Pero a los 19', Piovi robó una pelota clave en pleno ataque de Colón y luego se escapó de contra Carbonero, para batir a Chicco y decretar el 1-0.

Justo se dio un momento donde Saralegui quería bajarle la persiana a la cuestión. Pero en cuestión de minutos, el equipo se planchó y Racing metió una ráfaga y llegó al segundo mediante Copetti para el 2-0 en Santa Fe. Golpazos para un Colón que, con Saralegui, era la primera vez que estaba en desventaja.

Si bien quedaba mucho tiempo por delante, la sensación era que el local no tenía ya las herramientas para levantarse. Colón salió dormido al complemento y, por más que siguieron los cambios (adentro Moreyra y Taborda), no encontraba respuestas. A punto tal que no registraba tiros al arco. Racing le encontró la vuelta a los pelotazos y le cortó los caminos.

A los 38', Wanchope tuvo la chance que esperó durante todo el partido, mano a mano con Arias, pero definió mal y la pelota no se fue desviado. Claramente, las reservas anímicas no estaban. Los minutos finales fueron solo para las estadísticas, ya que nada cambión y Racing se terminó llevando los tres puntos de Santa Fe por el 2-0 justificado.

