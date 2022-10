Robo en Los Piratitas: se llevaron seis reflectores

Delincuentes ingresaron al predio del club Los Piratitas de Belgrano Jr. ubicado en Adelina Centro y sustrajeron el sistema de iluminación de la cancha de fútbol.

El presidente de la institución, Alejandro Ojeda, aseguró no poder precisar cuando se produjo el hecho. Según relató a un medio local "ayer por la tarde tuvimos una reunión y a la noche cuando quisimos prender las luces de la cancha vimos que no andaban y nos percatamos de que no estaban los reflectores".

El suceso genera un importante perjuicio económico para la institución. En ese sentido, Ojeda señaló que la adquisición de los reflectores comprados demandó "un gran esfuerzo" y lamentó "vamos a reinventarnos para ver cómo podemos entrenar, porque ahora no tenemos fondos para salir a comprar".

Más allá de esto, también ocasiona inconvenientes para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el club. La iluminación de las canchas es fundamental para los entrenamientos de las inferiores mayores y la práctica del fútbol senior.

"Estamos muy dolidos y sentimos impotencia. Sufrimos siete robos dentro de la institución, en otras oportunidades nos reinventamos, pero con las luminarias no podemos hacerlo", sentenció.