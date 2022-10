Colón le ganó a Patronato ante su gente

Colón volvió a mostrar que se revitalizó de la mano de Marcelo Saralegui, al superar este miércoles en el Brigadier López a Patronato 1-0, con gol de Ramón Ábila, a los 15' del primer tiempo, de penal.

Tal como se lo esperaba, el Patrón salió a copar la parada, ante la urgencia de ganar para soñar con la permanencia. Esto hizo que Colón lo dejara venir para esperar parado de contra. La primera de peligro la tuvo el visitante a los 13, con dos acciones dentro del área que encontró oportunos cruces de la defensa. Tras cartón, el Sabalero tuvo a Pulga Rodríguez a la carrera tras un pase largo de Wanchope, pero no llegó porque el arquero se avivó y salió rápido.

Un típico partido de hacha y tiza en el Brigadier López, que volvía a tener público. A los 19', el local casi canta el primero: encaró a toda velocidad Bernardi, que se la dio a un Wanchope que, con el arco de frente, le entró muy abajo cuando parecías más fácil hacerlo que errarlo. Clarísima.

Pero fue el prólogo de lo que vendría minutos después, ya que un encendido Bernardi se la puso como con la mano a Perlaza, que fue derribado en el área y el árbitro no dudó en cobrar penal. Fue así como Ramón Ábila pidió la pelota y, con un remate cruzado, la mandó a guardar para poner el 1-0.

Minutos después llegó una polémica: Bernardi cayó en el área, en lo que podía ser otro penal. El árbitro no cobró nada, pero luego detuvo las acciones ante el chequeo del VAR, que finalmente no vio nada y por eso se dio la continuidad. La respuesta del Patrón no llegaba, pese a que no perdía la intensidad. Colón estaba cómodo con el resultado y queda atento a ampliarlo. Llegó el final del primer acto, con el 1-0 en favor del Sabalero.

Segundo tiempo

Sabiendo que no le quedaba otra que arriesgar. Facundo Sava metió tres cambios en Patronato en el complemento y de entrada arrinconó a Colón. Incluso Nacho Chicco salvó con una gran tapada luego de tiro de Cobos. Una situación compleja que el Sabalero busca sortear.

Pero lo del Patrón era muy concreto y llevaba cada vez más peligro, a punto tal de ser nuevamente determinante Nacho Chicco, al taparle prácticamente un penal en movimiento a Geminiani. Saralegui pedía calma y que salgan del fondo. Se venían cambios.

A la cancha Brian Farioli y Stéfano Moreyra para acomodar un medio y renovar las piernas, ya que Colón perdió ante Patronato. Un partido de dientes apretados. Seguidamente, el local fue ancho, la pelota le llegó al medio a Perlaza, que le dio una formidable asistencia en el área a Wanchope, que tuvo problemas para dominar y no fue gol porque la alcanzó a tocar el arquero de Patronato.

Saralegui le dio minutos a Formica, que hacía mucho no jugaba, para intentar tener la pelota en el cierra, en lugar de un extenuado Pulga Rodríguez. Los minutos finales fueron para el infarto: uno que resistía y el otro que buscaba. Farioli casi marca el segundo, pero el palo le dijo que no. No quedó tiempo para más y Colón volvió a ganar en casa, para sumar seis de seis con Marcelo Saralegui como DT.

Fuente: LT10