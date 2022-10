Unión no lo pudo sostener ante Central y apenas sumó un empate

Unión y Rosario Central empataron 1 a 1 este lunes por la noche en el Gigante de Arroyito, en el comienzo de la fecha 23 de la Liga Profesional. Imanol Machuca abrió el marcador para el Tatengue en el comienzo del primer tiempo y el zaguero Facundo Almada empató para Central cerca del final del encuentro.



Unión jugó mejor en el comienzo del partido porque sus volantes y laterales controlaron la pelota en el medio y tocaron rápido por los costados con Machuca y Kevin Zenón, como a los 4 minutos cuando el primero llegó vacío por la derecha y cruzó un remate que el arquero Gaspar Servio salvó al córner, en gran forma, cuando la pelota se metía abajo, junto al poste derecho.



Central, que perdía rápido la pelota en el medio, contestó con un buen derechazo de Kevin Ortiz, que el golero Santiago Mele salvó al córner, luego de que la pelota se moviera hacia el costado a los 6 minutos.



El local volvió a llegar a los 11 minutos cuando Damián Martínez mandó un centro desde la derecha que Corvalán rechazó de cabeza, la pelota le cayó a Fernando Rodríguez cerca del borde del área y el defensor metió una furibunda volea de zurda que rebotó en el travesaño y volvió a la cancha, con el arquero vencido.



Y en la jugada siguiente Unión abrió el marcador tras un yerro garrafal del propio Rodríguez: Corvalán alargó hacia Zenón por la izquierda, quien mandó un centro pasado que el “Colorado” Rodríguez intentó despejar de cabeza, pero le erró en el salto y el balón le cayó servido a Machuca, quien la paró de pecho y fusiló a Servio junto al primer palo, a pesar del estéril cierre de Almada.



El gol acentuó las diferencias entre un Unión que se dedicó a tocar cuando podía, o a defenderse y salir rápido en contraataque a través de Machuca, como a los 17 minutos cuando habilitó a Zenón por la derecha, pero Servio salvó su arco ante un remate débil.



Central recién volvió a llegar a los 27 minutos con córner de Buonanotte desde la izquierda que Fernando Rodríguez empalmó de zurda, pero esta vez el arquero Mele salvó con un manotazo hacia su izquierda.



Carlos Tevez metió tres cambios a los 36 minutos del primer tiempo, con los que compensó el juego en el mediocampo, pero el equipo no volvió a llegar.



El complemento fue otro partido porque Central se paró en el campo visitante, monopolizó la pelota y generó varias llegadas muy claras, como un tiro libre de Francis Mac Allister desde la izquierda que pegó en el travesaño con el arquero vencido, pero el balón volvió a salir, como en el tiro del “Colorado” Rodríguez del primer tiempo.



Central ganaba por la izquierda con el tándem de Blanco y Malcorra, y volvió a llegar a los 14 minutos con un centro del ex-Lanús que no alcanzó a empujar Véliz lanzado a la carrera.



A los 18 minutos Frías fue a buscar un pase en diagonal por la izquierda del área y cayó ante el cierre de Calderón, quien no tocó la pelota, en una jugada que en la cancha pareció penal pero que el VAR revisó y que Jorge Baliño no consideró falta.



Unión, que se dedicó a esperar en su campo y a defenderse, tuvo un contraataque de Enzo Roldán a los 22 minutos, quien se fue y pasó entre tres marcadores pero la tiró afuera, solo con el arquero.



Hasta que a los 29 minutos Kevin Ortiz envió un centro pasado desde la derecha, Véliz la bajó en el segundo palo y la pelota le rebotó a Almada en el muslo derecho y entró, en el más que merecido gol del empate que hizo explotar al Gigante de Arroyito.



Y al minuto Buonanotte lo dejó a Frías solo con el arquero, pero el “Chipi” le pegó fuerte y al medio, donde tapó Mele, y se perdió el gol del triunfo. Lo mismo le pasó a Véliz a los 39 minutos, cuando Malcorra lanzó otro centro y el pibe llegó solo debajo del arco, pero la tiró a la popular de Génova.



Foto: Sebastián Granata (Télam)



Así, con un mal comienzo que Tevez pudo corregir a tiempo y una buena cantidad de llegadas claras –entre ellas dos tiros en el travesaño con el arquero vencido- y dos disparos de Frías y Veliz solos frente al arco- Central estiró a seis su racha de partidos sin ganar, a diferencia de Unión, que hizo un buen primer tiempo que le alcanzó para cortar su serie de cuatro derrotas al hilo.



Síntesis



Rosario Central: Gaspar Servio; Leonel Vergara, Javier Báez, Facundo Almada y Fernando Rodríguez; Damián Martínez, Kevin Ortiz, Gino Infantino y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte; y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.



Unión: Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Ezequiel Cañete y Junior Marabel. DT: Gustavo Munúa.



Gol en el primer tiempo: 12’ Machuca (U).



Gol en el segundo tiempo: 29' Almada (C).



Amonestados: Ortiz, y Damián Martínez (C). Zenón, Gerometta, Mele y Corvalán (U).



Cancha: Gigante de Arroyito.



Árbitro: Jorge Baliño.