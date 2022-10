El gobierno provincial propuso a Amsafe devolver los días descontados por los paros

En la continuidad de la paritaria docente, el gobierno provincial ratificó este lunes por la tarde la propuesta anterior y sumó nuevos beneficios que permiten inferir un principio de acuerdo entre las partes.

La Provincia ofreció a la Amsafe devolver el descuento de los once días no trabajados a partir del día 14 de octubre. Además, ofreció incorporar al sueldo básico sumas no remunerativas correspondientes al 2020 y 2021 y abrir concursos para cargos directivos e incorporación de vacantes. También indicaron que se mantendrá la cláusula de revisión prevista para la primera semana de diciembre.

La propuesta fue confirmada por el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, al término del encuentro. El gremio de los maestros públicos tendrá este mismo lunes una reunión con delegados seccionales y luego convocará a asamblea provincial para el jueves donde someterá la propuesta a votación.

SADOP mostró su apoyo

En la reunion del día de hoy, el Gobierno de la provincia ratificó la propuesta salarial que fuera aceptada por SADOP por voto mayoritario, y que continuará con el blanqueo de los montos de lo rubros no remunerativos en el mes de octubre. A través de un comunicado, desde el gremio indicaron que "esto no afecta directamente el salario de bolsillo, sí se benefician la Caja de Jubilaciones y las Obras Sociales".

"SADOP pidió el seguimiento del tratamiento del proyecto de concursos y escalafones de forma inmediata para dar cumplimiento a lo establecido por la ley y garantizar el derecho a la carrera docente en las escuelas privadas, tal como ocurre en el ámbito estatal", expresaron y agregaron: "También se estableció la fecha del 1 de diciembre para una nueva reunión paritaria para revisar la situación salarial".

Finalmente, SADOP expresó "el apoyo a los compañeros y compañeras de las escuelas estatales y el repudio a los descuentos sufridos por los días de jornadas de lucha".