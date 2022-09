Con Palo Oliver como principal referente, se lanzó "Encuentro Progresista"

El ex intendente y actual diputado provincial, Fabián Palo Oliver encabezó el lanzamiento de Encuentro Progresista, un nuevo espacio político en la ciudad, conformado de cara a las elecciones de 2023.

El acto se realizó este viernes por la tarde noche en la sede del Club Independiente. Formaron parte del acto Alejandra Chena, Mario Montenegro y Natalia Angulo. También estuvieron presentes vecinos de la ciudad, trabajadores municipales y los diputados Carlos del Frade y Agustina Donnet. Además estuvo el ex secretario de Gobierno Martín Giménez y personas que acompañaron a Palo Oliver en su gestión como intendente.

Durante la presentación hablaron Alejandra Chena, Mario Montenegro y Natalia Angulo y posteriormente tomó la palabra el diputado provincial Palo Oliver quien destacó: "Queremos construir una alternativa por fuera de las expresiones mayoritarias, de lo que algunos llaman la grieta. Demostrar que se puede hacer política fuera de esas opciones electorales".

Palo Oliver junto a Alejandra Chena y Natalia Angulo.

Asimismo, subrayó: "Hacemos política priorizando las convicciones y no podemos aceptar que se contruyan propuestas electorales pensando en cómo vender un producto. Tenemos una responsabilidad y una obligación cívica distinta a la que tiene cualquier ciudadano: construir una propuesta electoral que ponga en valor el rol del Estado, que tiene que trabajar para equilibrar las desigualdades y, principalmente, pensando en los que menos tienen".

"Encuentro Progresista es un espacio formado para competir electoralmrente el año próximo. Llegó el momento de señalar las diferencias, porque somos un espacio político distinto a la actual gestión municipal", sostuvo y añadió: "Queremos transformar la resignación en esperanza. Las cosas en la ciudad no estan bien y vemos autoridades municipales que no tienen los pies sobre la tierra. Hay una ausencia del Estado, no solo en los barrios, sino en toda la ciudad".

"La ciudad duele, como hacía muchísimo tiempo no nos dolía", remarcó Palo Oliver y expresó que "los trabajadores y trabajadoras municipales saben que nuestra llegada al gobierno significó jerarquizar a los empleados municipales, hacerlos sentir parte de un equipo. Queremos que nuevamente sientan orgullo de ser trabajadores públicos".

Por otra parte, indicó que en la gestión actual "hay incapacidad para garantizar los servicios mínimos, pero no es únicamente eso la ausencia del Estado, es mucho más profunda; y eso es lo que nos moviliza".

"Los vecinos no esperan más nada de la actual gestión y eso hace que asumamos este desafío con mucha responsabilidad", sentenció.

"Somos un equipo, con experiencia. Esta construcción no se va a agotar únicamente en Encuentro Progresista, queremos construir con cada uno de los vecinos y vecinas que tengan el sueño de una ciudad mejor", concluyó.