Blanco: “Con un gobierno sin plan, es necesario un gran acuerdo político para abordar la seguridad”

Tras una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, el presidente del bloque Socialista, Joaquín Blanco, expresó una vez más su “preocupación y decepción” por la ausencia de una política de seguridad en el ámbito del gobierno de Santa Fe. “Veníamos a escuchar un plan y nada de eso apareció”, afirmó luego del encuentro desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con la presencia del gobernador Omar Perotti. “Creemos que es el momento para avanzar en un gran acuerdo político en materia de seguridad para que el próximo gobernador no arranque de cero”, remarcó.

El legislador reafirmó la postura “constructiva” del socialismo y en tal sentido, mencionó “los siete proyectos de ley presentados por nuestro bloque, que tienen que ver con una reforma integral del sistema de seguridad pública; con mejorar el control del sistema penitenciario; con volver a implementar políticas sociales que se abandonaron en los barrios. Queremos discutir cómo llega una inversión seria en Rosario, Santa Fe, Santo Tomé y Villa Gobernador Gálvez, donde la situación es tremenda. Cuando no hay un Estado inteligente presente en el territorio, gana terreno la violencia”, dijo.

“Buscamos que este año y tres meses que quedan de gestión no sea un tiempo perdido –insistió Blanco- y que el próximo gobernador no asuma con un panorama de tierra arrasada y tenga que arrancar de cero. Queremos plantar los cimientos que sirvan para una gestión seria de la seguridad. Pasó (Marcelo) Saín y fracasó, pasó (Jorge) Lagna y fracasó; no queremos que fracase (Rubén) Rimoldi”, aseguró.

La Junta Provincial de Seguridad deliberó con presencia de referentes de los tres poderes del Estado, además de representantes del Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa y de la Policía provincial.

“Desde el socialismo impulsamos la creación de este espacio –señaló en referencia al organismo - y vinimos a esta reunión para que el nuevo ministro de Seguridad nos explique cuál es su plan. Es el tercer funcionario que designa Perotti y no ha podido explicitar cuáles son sus ideas. No estamos hablando ya de un plan o de políticas; estamos hablando de conceptos. El gobierno está en una situación extremadamente preocupante. Pareciera que no hay reacción ante la realidad de la violencia y la inseguridad”, sostuvo.

El legislador también marcó su preocupación por la ausencia de los senadores: “Es toda una señal política. Tenemos una media sanción del senador (Joaquín) Gramajo para reformar la Policía y no sabemos si Perotti apoya ese proyecto que, a su vez, nada tiene que ver con lo que había presentado Saín. Dentro del propio peronismo no hay una síntesis ni una idea sobre lo que se quiere hacer en torno a la seguridad”, concluyó.

Por su parte, la diputada Lionella Catalini, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, alertó sobre la falta de plan del gobierno de Perotti y señaló: “Seguimos sin conocer de boca del ministro qué está pasando, qué está planificando para pacificar las principales ciudades de la provincia, y que de una vez por todas rindan cuenta de los fondos otorgados por la Legislatura en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad que sancionamos”.