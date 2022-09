Daniela Qüesta presentó a los nuevos funcionarios y funcionarias que se incorporaron a su gabinete

La intendenta Daniela Qüesta presentó este miércoles por mañana a los nuevos funcionarios y funcionarias que se incorporaron a su gabinete de gobierno. En ese contexto, destacó que el objetivo de los cambios es aportar “aire fresco a la gestión, generando una nueva dinámica en cada una de las áreas del Municipio”.



“Los vecinos y vecinas de la ciudad nos piden que hagamos más, que hagamos mejor y que las políticas públicas respondan a lo que la ciudadanía y las instituciones requieren”, enunció la mandataria, en una conferencia de prensa realizada en el edificio de la Vieja Usina.



Revitalizar el equipo de gobierno

Antes de presentar a cada uno de los nuevos funcionarios, la mandataria hizo hincapié en la intención de “seguir fortaleciendo la cercanía, la escucha y la planificación, en una gestión que entiende las críticas y quiere seguir adelante, mejorando la ciudad”.



“Tratamos de interpretar qué es lo que esperan los vecinos y vecinas de nuestro equipo de gobierno para avanzar en ese rumbo. Por eso, queremos un equipo con capacidad de autocrítica, con ideas nuevas, que se cuestione permanentemente si la forma en que hacemos las cosas es la que la ciudad espera y necesita”, agregó a continuación.



Más adelante, Qüesta manifestó: “Necesitamos revitalizarnos para afrontar una época difícil, ya que indiscutiblemente la realidad de la economía nacional nos condiciona a todos”. Y añadió: “Siempre nos manejamos con mucha responsabilidad, cuidando los recursos públicos, sabiendo que cada centavo que ingresa al Estado tiene como único objetivo atender las necesidades y expectativas de los santotomesinos y santotomesinas”.

Qüesta, junto a los nuevos integrantes de su gabinete. (Foto: MST)



Una nueva mirada

Al presentar a los nuevos integrantes del equipo de gobierno, la intendenta aseveró que “las incorporaciones vienen a traer una nueva mirada y propuestas distintas, además del empuje necesario para fortalecer el trabajo de los funcionarios que nos acompañan desde hace tiempo”.



“Son personas vinculadas con Santo Tomé, con profesionalismo, capacidad de gestión, juventud y mucho vínculo con las instituciones y los vecinos y vecinas, lo que genera una pertenencia muy fuerte con la ciudad”, agregó.



“Estas incorporaciones se suman a un montón de acciones que venimos llevando adelante; hemos sumado tecnología y equipamiento, pero sabemos que no alcanza con tener un camión más en la calle, si a eso no lo complementamos con planificación, control y presencia de los funcionarios, no solo en los espacios municipales, sino también en la calle”, completó.



Los nuevos funcionarios