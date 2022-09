Copa Davis: Cerúndolo no pudo ante Sinner y Argentina perdió la serie con Italia

Argentina no pudo ante Italia y perdió la serie de las Finales 2022 de la Copa Davis tras quedar en desventaja por 2-0 y pese a que resta jugarse el punto de dobles, luego de la derrota de Francisco Cerúndolo ante el local Jannik Sinner por 7-5, 1-6 y 6-3.

El tenista argentino dio pelea hasta el final pero no pudo doblegar al italiano en el juego que duró más de dos horas y media y se sumó a la caída de Sebastián Báez, quien en primer turno fue derrotado de manera contundente ante Mateo Berrettini por 6-2 y 6-3.

Cerúndolo tuvo un comienzo soñado en su debut en Copa Davis ya que se impuso con su juego ante un rival que se ubica entre los 10 mejores del mundo en el rankig ATP, y pese a que por momentos llegó a estar luchado, logró estar arriba en el marcador por 5-4, sin embargo, cometió varios errores seguidos, y tras perder su servicio, la primera manga quedó a favor del italiano por 7-5.

En el segundo set, lo del argentino fue descomunal, aplastó a su rival con un 5-0 y cuando el local amagó con la levantada, el bonaerense no dejó lugar a las dudas y sentenció el game por 6-1.

Ya en el último juego, Sinner comenzó mejor, se puso rápidamente arriba en el marcador y logró estirar cifras cuando le quebró el saque para ostentar un 5-2. Cerúndolo en la adversidad, demostró paciencia y valentía para disputar con dientes apretados el encuentro, y pese a que la ilusión creció con su punto, finalmente el italiano con un luchado match point, se llevó el triunfo y la serie.

Por su parte, Báez, ubicado en el puesto 37 del ranking mundial de la ATP, cayó sin atenuantes ante Berrettini (15) luego de una hora y 11 minutos de juego en el partido que inauguró la serie en el estadio Unipol Arena de la ciudad italiana de Bologna.

El tenista argentino comenzó con dudas y el italiano muy cómodo en su juego, lo que derivó que el local se adelante de rápida manera con un 3-0.

Berrettini estiró su ventaja a 4-1 con un servicio muy sólido y buenas derechas, no extrañó que con su accionar demoledor se llevase el primer ser en apenas media hora de juego por 6-2 y con un dominio total.

En el segundo set Báez levantó su nivel, pero la confianza del italiano estaba muy elevada y pese a las complicaciones que le impuso el argentino, se adelantó 4-2 con otro quiebre de servicio para mantener el control del partido hasta el 6-3 final.

La serie finalizará con el punto de dobles entre los argentinos Horacio Zeballos y Máximo González ante los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli. Mientras que mañana, desde las 10 de Argentina, se jugará el todo o nada ante Croacia.

Fuente: Noticias Argentinas