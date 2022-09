Reveladores mensajes de Brenda Uliarte sobre el ataque a Cristina Kirchner: “Se metió adentro antes del tiro”

Reveladores mensajes de Brenda Uliarte sobre el frustrado primer ataque a Cristina Kirchner: “se metió adentro antes del tiro”. En su teléfono se reveló una conversación con la tercera detenida, Agustina Díaz, en la que reconoció que fue ella quien impulsó el ataque contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata del primer intento de homicidio, el que –según determinó la jueza María Eugenia Capuchetti- se frustró por razones ajenas a la voluntad de Uliarte.

El 27 de agosto, el día que se produjeron disturbios frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner, Uliarte le escribió a Agustina Díaz: "Mandé un tipo para que la mate a Cristi (sic)".

"Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer", agregó Brenda en otro pasaje de la conversación.

Pero simultáneamente se lamentó porque “la hija de puta (en alusión a la vicepresidenta) se metió adentro antes del tiro”.

Fue la noche en que Cristina Kirchner habló desde una tarima improvisada después de una jornada de extrema tensión y pidió a los manifestantes que se fueran a descansar.

Ese primer intento de homicidio quedó corroborado con los mensajes que intercambió con Fernando Sabag Montiel, quien le dijo después de que la vicepresidenta ingresara a su domicilio tras el discurso de medianoche: “ya fue, no traigas nada”·.

“Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí”, reza textualmente el mensaje que Uliarte le envió a Díaz sobre la medianoche del 27 de agosto.

Para ese momento, la vicepresidenta ya había hablado a los seguidores que permanecían en la puerta de su departamento tras la tensa jornada en la que hubo enfrentamientos y represión de la Policía de la Ciudad cuando voltearon las vallas que había colocado para “garantizar la tranquilidad de los vecinos”.

Uliarte se mostraba frustrada a través del chat con Díaz: “Mandé un tipo para que la mate a Cristi”, pero ese “tipo” (todo indica que es Sabag Montiel) reportó desde el lugar que el ataque se había frustrado: “Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

Sabag Montiel habla, no obstante, como si el disparo debiera haberlo hecho otra persona, tal vez un segundo atacante hasta ahora no identificado.

“Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", dijo el detenido a su supuesta novia esa noche.

Brenda Uliarte se ufanó en el diálogo con Díaz de tener “los ovarios” para asesinar a la vicepresidenta, y se diferenció de “los liberales”, a quienes denostó: “ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo. Basta de hablar hay que actuar”.

“Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”, prometió.

Del contenido de las conversaciones, que trascendieron porque le fueron leídas a Agustina Díaz en la indagatoria de hoy, se desprende que hubo dos ataques fallidos y estaba en marcha la planificación de un tercero que no llegó a concretarse porque Uliarte fue detenida.

El primer atentado estaba previsto para el 27 de agosto; el segundo, el fallido de Sabag Montiel el 1 de setiembre y el tercero pudo haber sido después del 4 de setiembre, pero ese día fue detenida Brenda Uliarte.

Esa misma tarde, Uliarte chateó con Díaz y le anunció que estaba organizando una movilización para ir con bombas molotov a la Casa Rosada a “hacer bardo”.

“Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina. Me dan los ovarios para hacerlo”, prometió, a lo que Díaz respondió con un “por eso te amo”.

“El tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”, dudó Uliarte, quien incluso tenía planificado escapar del país y hasta cambiar de identidad.

Y proclamó horas antes de quedar detenida: “Tengo algo de ‘money’ (dinero), conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”.

El siguiente es el detalle completo del chat:

4 de julio

Brenda Uliarte: "Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas molotov y todo".

Amor de mi vida: "Sería mejor no?".

BU: "Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina".

ADMV: "Otra vez?".

BU: "Me dan los ovarios para hacerlo".

ADMV: "Por eso te amo".

BU: "Pero a mí si me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad".

ADMV: "Y si".

BU: "No es joda boluda Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro".

ADMV: "Te amo".

27 de agosto

BU: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro".

ADMV: "¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?".

BU: "Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi".

ADMV: "Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?".

BU: "No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune."

ADMV: "Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la Vicepresidenta".

BU: "Por eso mandé a alguien”.

ADMV: "Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra".

BU: "Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada".

ADMV: "¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites".

BU: "Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país".

Mensajes después del fallido ataque.

2 de septiembre

ADMV: "Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás?" "No sería conveniente que vayas a tu casa?".

BU: "En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan".

ADMV: "Ya le allanaron la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabías lo que él iba a hacer. Y te contentaste".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Ya también como que caes vos".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Exacto. Safaban (sic) de todo. Pero el tema seria que el flete no te delate. Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas".

BU: "Lo hacía y quedaba como un n.n.".

ADMV: "Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu".

BU: Mensaje borrado.

ADMV: "Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".

Fuente: Noticias Argentinas