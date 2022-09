Colón estuvo perdido y sumó un pobre empate ante San Lorenzo

Colón, de floja campaña y con tres derrotas en fila, recibía al recuperado San Lorenzo, que llevaba cinco partidos sin perder, por la 19ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Pero volvió a ser un cúmulo de voluntades y se tuvo que conformar con un pobre 0-0, que extendió la racha a cinco sin halagos El encuentro se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El comienzo no fue para nada bueno para el Sabalero, donde la defensa no se coordinó y quedó solo entrando Agustín Giay que, mano a mano con Nacho Chicco, definió besando el palo. Una llamada de atención en apenas seis minutos. Las indicaciones de Marini no tardaron en llegar. Estaba claro que la línea de fondo no estaba aceitada, por lo que le costó amoldarse al duelo.

San Lorenzo lucía compacto y ordenado, con cinco en el fondo. En el Sabalero pedía la pelota Farías para intentar progresar en el campo, pero sin llevar peligro pasado los 10. No había conexión entre los medios y los puntas, por lo que Sandoval no recibía la pelota y, claramente, se mostraba molesto. Chupete le pedía paciencia.

No aparecía Bernardi, por lo que faltaba un socio para Pulga. En 18', Colón no había pateado al arco, comenzando a exasperar a la gente. El Ciclón continuaba con su estilo conservador y atento al error del rival. Pero no demoró demasiado en volver a inquietar, en este caso con el paraguayo Bareiro, que se llevó a la rastra a Nardelli y su remate pasó cerca del palo, cuando Chicco igualmente se había tirado.

Luego apareció una asociación, donde Farías se metió en tierra de gigantes y cuando iba a disparar, fue cruzado por Zapata. El árbitro no vio nada, pero fue una infracción con un codazo en el mentón que el VAR tampoco vio. Poco a poco el duelo se iba calentando, también producto del "siga, siga" del árbitro, que dejaba pegar bastante.

Los minutos fueron pasando y, amén del progreso del local, los intentos no eran los suficientes para quebrar al rival. El dato más contundente de la anemia es que no tuvo tiros al arco. Así, difícil. Final del primer acto, con el 0-0 parcial.

Segundo tiempo

Para el complemento, Chupete Marini mandó al campo a Delgado por Ojeda, con una presunta molestia. Un peón por peón, por lo que el sistema seguía siendo el mismo, pero con otras características. Pasaron los 10' y todo seguía igual, con un Sabalero que no encontraba los caminos para vulnerar a un San Lorenzo que seguía cómodo en su juego.

Lógico, la calma en las tribunas era cada vez menos. Tuvieron que pasar 59 minutos para que Colón probara al arco mediante un tiro de Pierotti, que contuvo sin problemas Batalla. Pero a los 20', una mala acción en ofensiva dejaron espacios atrás y San Lorenzo casi rompe el molde por un tiro de Leguizamón que pasó cerca. Un desbalance defensivo que se suma a la falta de claridad arriba. Un típico partido de gol gana.

La silbatina era cada vez más constante. La gente no estaba conforme con lo que veía y eso hacía que los nervios dentro del campo sean más. Cuando pasaba poco y nada. Pulga Rodríguez mostró su calidad y le sacó petróleo a un centro bajo y casi cuelga a Batalla. La mejor de Colón en el partido.

Marini movió el banco para quemar las naves y encontrar el tanto del triunfo, con Perlaza y Álvarez. Insúa hizo lo propio en el Ciclón, para mantener el orden. Todo muy parejo. Los minutos finales fueron para ver quién empujaba más, pero el cero no se modificó. Un Colón que sigue en la debacle, pero por lo menos cortó la racha de tres derrotas en fila. Momento de reflexión y análisis en profundidad.

