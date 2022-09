Colón cayó 2 a 1 ante Banfield

Colón, que llevaba dos derrotas en fila, visitaba al también necesitado Taladro, por la 18ª fecha de la Liga Profesional. Pero pese a comenzar ganando con gol de Facundo Farías, no lo supo aguantar y con poco, el Taladro se lo dio vuelta 2-1 con tantos de Aaron Quiróz y Juan Cruz. El partido se disputó en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Ariel Penel.

El comienzo fue con un Taladro tomando la iniciativa. Lo extraño es que en 4 minutos ya le habían con peligro a Colón, que tenía algunos problemas en los pases cortos. De igual modo, sin ninguna que tuviera que controlar el arquero Ignacio Chicco, que pedía concentración. La movilidad de Enrique era lo que más se veía en el inicio, que presionaba en la salida haciendo que los defensores del visitante jueguen en largo.

Después de un rebote a la salida de un córner llegó un zapatazo de Coronel que ahora sí tuvo que tapar Nacho Chicco, que rápidamente se agradaba. El Sabalero no hacía pie y era arrinconado sin encontrar las respuestas necesarias para sacar del sofocón. Una constante, donde generalmente arranca mal y luego mejora. Las indicaciones de Adrián Marini eran constantes, sobre todo para que el equipo se adelante. A Farías que la pida más, ya que era anulado por la izquierda.

Tardó 15 minutos el elenco santafesino para hacer algo diferente: salida largar que fue a parar a Pulga Rodríguez que le dio con calidad, pero el tiro se fue cerca. Fue un aviso de lo que vendría más tarde. Ataque relámpago de un Facundo Farías que apiló marcas y marcó el 1-0 para frenar el andar del Taladro.

Colón era eficaz, porque después de pasarla mal en el comienzo, acomodó las cosas con un tanto que revitaliza y permite que se despliegue el juego que más le justa a Marini. Banfield entró en una importante confusión ante un Colón que era solidario y tapaba los espacios. Buenas acciones de marca de Rafael Delgado y Facundo Garcés.

El elenco santafesino se plantaba con orden y anulaba las conexiones del rival, que ya no era tan claro. De todas maneras, a los 36' Dátolo tuvo el empate tras una salida equivocada de Chicco que no fue gol porque Garcés salvó en la línea. Llamado de atención. Pero luego, el Rojinegro se perdió el segundo de manera increíble, ya que primero tapó el arquero local y luego no pudo definir Julián Chicco.

Así se diluyó el primer acto en el Florencio Sola, con el triunfo parcial 1-0 de un Colón que luce mejorado y bien parado ante Banfield. Wanchope nuevamente desperdició dos acciones concretas y ya la cosa se hacía cuesta arriba. Si bien es cierto que Chicco no tenía tanto trabajo, el peligro rondaba.

Segundo tiempo

No salió para nada bien al complemento Colón, ya que en la primera aproximación Banfield alcanzó la igualdad 1-1 a través de Aaron Quirós. De esta manera se le quemaban los papeles establecidos en el entretiempo, por la necesidad de acomodarse nuevamente.

Así y todo, a los 6' casi llega el desnivel, pero indudablemente Wanchope está peleado con el arco y definió mal lo que parecía fácil. Una lástima para volver a golpear a un rival, que estaba confiado y revitalizado por el escenario. La historia ya era de ida y vuelta. Un partido roto, donde el medio era solo zona de tránsito. Ya estaba en la cancha Leonel Picco ante la amonestación de Julián Chicco.

Estaba para cualquiera de los dos, pero en Colón ya pesaba la falta de contundencia de crear situaciones y no concretarlas. Banfield seguía con la presión, pero dejaba muchos espacios, que un picante Farías buscado potenciar. Pasados los 20', el Sabalero ya estaba nuevamente enchufado y lamentándose el minuto falta del complemento, donde le marcaron el gol.

A los 28', ambos entrenadores volvieron a mover el banco en busca de otras respuestas, porque estaba para cualquiera. Pero Ábila volvió a perder una pelota y arrancó la réplica del local, que de milagro no desnivela de no ser por la mala definición de Cruz.

Pero la sensación era que algo iba a pasar y a los 34', Juan Cruz quedó solo para , de cabeza, quebrar a Nacho Chicco y así dejar el 2-1 para Banfield.

Colón pagó caro otro momento de descontrol. Impresionante cambio radical de Banfield que tuvo reacción y revirtió la reprobación de la gente en el primer tiempo por aplausos. Para el Sabalero fue un golpe letal. Así se fue el partido, con la derrota del Sabalero 2-1 que agudiza la crisis y pone ya en duda la continuidad de Adrián Marino como DT.