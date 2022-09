Bayúgar: “Hoy la inflación nos impone una actualización salarial”

Este martes por la mañana se llevó a cabo la reunión paritaria entre representantes del gobierno provincial y los gremios docentes. En este encuentro se acordó someter todos los temas planteados a las comisiones técnicas, tanto salariales como pedagógicas, desde el día de hoy y hasta el día lunes donde en una nueva reunión paritaria se plantearía la propuesta por parte del Gobierno.

Al respecto, el secretario general de SADOP, Pedro Bayúgar manifestó que "la mecánica es que la inflación nos impone una actualización salarial que en la mesa técnica deberemos discutir, cuanto es lo que debería establecerse como salario para septiembre y lo que sigue" y agregó: "Lógicamente, teniendo en cuenta la circunstancia inflacionaria que no va a desaparecer, exigirá que exista una actualización de forma inmediata, de manera que los trabajadores no pierdan contra la inflación".

Asimismo, señaló que plantearon que "los descuentos por los días no trabajados no es la forma de solucionar el conflicto y de parte del gobierno no nos respondieron nada, pero será parte del acuerdo final".

“Inmediatamente después de la oficialización de la propuesta se dará lugar al debate y análisis por parte de las y los docentes a fin de que voten por su aceptación o rechazo teniendo en cuenta que el salario que vamos a tratar en primer lugar es el del mes de septiembre y luego los demás salarios de forma tal que podamos responder con la mayor prontitud posible”, finalizó Bayúgar.