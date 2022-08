Unión no estuvo en su día y sumó un pobre empate ante Aldosivi

Unión, que acumulaba tres reveses consecutivos pero que aún pretende clasificar a la Copa Sudamericana 2023, fue local ante Aldosivi, amenazado por el descenso, por la 16ª fecha de la Liga Profesional (LPF). La realidad es que no estuvo lúcido y debió conformarse con un pobre empate 0-0, desperdiciendo la chance de acortar distancia en la lucha. El partido se jugó en el estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

A diferencia de su estilo, el Tate salió a pararse en campo contrato. Algo lógico quizás, ya que el Tiburón no se caracteriza por hacer tenencia de pelota y por eso, presentó otra alternativa. Situaciones que el DT Gustavo Munúa había dejado entrever en conferencia, ante la necesidad de buscar variantes dependiendo los partidos.

La primera aproximación fue del local a los 7, con una escalada de Machuca por derecha, que sorprendió con un centro bajo a la medialuna para Luna Diale, cuyo disparo dio en el cuerpo de un rival, cuando la bocha tenía destino de gol. El Tate era mucha velocidad en el inicio. Pero no fue lo único, porque minutos después, Marabel se llevó a la rastra a su carga y descargó para el medio, pero la despejaron, aunque luego le quedó a Corvalán, que sacudió con la derecha para demandar la atajada de Devecchi. Mucho mejor el Rojiblanco.

La intensidad del local era muy notoria y hacía que su rival se repliegue y quede decidido a jugar de contra. Munúa le pedía a Vera y sobre todo a Machuca, que abran la cancha por derecha, ya que estaba muy volcado hacia el otro lado. El Tiburón quería salir de la presión con algo de control.

Los minutos fueron pasando y el trámite se emparejó. Incluso Munúa se enojó por las ejecuciones de los tiros libres que terminaron en la nada. Prácticamente no tienen juego Roldán y Luna Diale, que el Tate los necesita y mucho. Pero a los 36' se prendieron las alarmas, ya que Cauteruccio quedó solo y remató de zurda, pero no fue gol de no ser por la formidable respuesta de Mele. No quedó tiempo para más y llegó el final del primer acto, con el empate parcial 0-0.

El complemento

Unión salió al segundo tiempo sin variantes, pero con algunos ajustes por parte de Munúa, que entendió que el equipo fue de mayor a menor. Lo mismo para el elenco marplatense, que siguió con la tónica de esperar ordenadito para salir de contra. Al cabo de los 10' del segundo acto, cargó de centros el área rival, pero sin la puntería necesaria. Para colmo, Marabel debió ser asistido por una caída donde la rodilla se le fue para adentro. Debió ser reemplazado por Jonatan Álvez.

Si bien es cierto que era levemente más, el Tate iba con más ganas que ideas y por eso le costaba crear situaciones de gol. Esto también producto de la tarea defensiva de Aldosivi, que en todo momento trataba de cerrarle los caminos. La paridad era absoluta. Pero alguna respuesta del elenco de Somoza iba a darse y a los 21' sacudió el avispero con un tiro de Schelotto que se fue apenas desviado cuando Mele atinó a sacar el manotazo. Alerta en Unión.

El Tate era puro vértigo y enjundia, pero de fútbol poco y nada. Los técnicos seguían moviendo fichas como una partida de ajedrez para intentar destrabar el empate. Unión era un puñado de voluntades ante un rival que hacía un negoción con la igualdad. El final era incierto ante tanta apatía.

Munúa metió a Cañete y Rayo González para el último intento, pero sin modificar el dibujo. Somoza hacía la seña de ojo por las variantes. Pero nada cambió y llegó el pitazo de Luis Lobo Medina, para decretar el 0-0, que le permite a Unión cortar la racha de derrotas, pero que le impide acercarse a los puestos de zona de Sudamericana.

Fuente: LT10