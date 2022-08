La Municipalidad pidió a la provincia la creación de una guardia pediátrica en el Hospital SAMCo

La Municipalidad de Santo Tomé pidió al gobierno provincial la creación de una guardia pediátrica en el ámbito del Hospital SAMCo “Ricardo Nánzer”. El pedido fue formalizado en una nota enviada por la intendenta Daniela Qüesta al director de la Región Santa Fe de Salud, Rodolfo Roselli.

Por otra parte, el Municipio también solicitó que se reactiven las obras de refacción del Centro de Salud de barrio Las Vegas, paralizadas desde hace varios años.

Al referirse a las gestiones realizadas, Qüesta explicó: “Estamos en un momento del año en el que se empieza a trabajar en los presupuestos y, si bien nos gustaría tener respuestas lo antes posible, esperamos que estas obras de puedan contemplar para el año próximo”.

Un viejo reclamo de la ciudad

En relación al pedido de creación de una guardia pediátrica en el Hospital SAMCo, la nota enviada el director regional de Salud expone que se trata de un servicio sumamente necesario para la atención primaria de la salud, tanto en el ámbito público como privado.

En ese aspecto, la intendente señaló que “hace un tiempo ya que el único sanatorio privado de la ciudad no tiene funcionando la guardia pediátrica; hoy tenemos más de 90 mil habitantes, estamos hablando de una necesidad que no se puede discutir”.

“Este no es un pedido nuevo, es un reclamo histórico de nuestra ciudad y, cada vez que tenemos la posibilidad, le explicamos a los funcionarios provinciales que no alcanza con que estemos cerca de Santa Fe o con la atención de los médicos generalistas de las guardias”, agregó Qüesta.

Centro de Salud

En relación a la obra del Centro de Salud de barrio Las Vegas, Qüesta recordó que se trata de una obra que quedó paralizada hace mucho tiempo: “hace dos años y medio que estamos intentando que se retome, porque los vecinos y vecinas son atendidos en el Centro Comunitario, que es de la Municipalidad, y el problema es que es un espacio que no reúne las condiciones necesarias para una buena atención, ni para que el personal de salud pueda trabajar como corresponde”.

Las obras en el Centro de Salud de Barrio Las Vegas están paralizadas desde hace tiempo.

“Sabemos que las partidas presupuestarias estaban asignadas, por lo que esperamos que, al menos, se pueda avanzar con el llamado a licitación. No solo los trabajadores no tienen las condiciones que necesitan y los vecinos y vecinas no pueden recibir la atención adecuada, sino que la Municipalidad no cuenta con un espacio que nos permitía desarrollar una gran cantidad de actividades en el barrio”, completó la mandataria local”.