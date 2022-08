Los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación marcharon a Casa de Gobierno

Los docentes públicos y privados, nucleados en AMSAFE y SADOP respectivamente, marcharon una vez más a Casa de Gobierno en reclamo de mejoras en el salario y en las condiciones laborales.

“La estampida de la economía que nos ha dejado atrás no puede no ser contemplada por este gobierno provincial que se dice de la justicia social”, dijo el secretario general del SADOP, Pedro Bayúgar en el acto realizado en la plaza 25 de Mayo.

Respecto a los motivos que llevaron a miles de docentes a movilizarse en esta nueva jornada de lucha, el referente sindical indicó que “no es solo por el salario, son también las condiciones de trabajo que se generan a partir de resoluciones unilaterales como la extensión de jornada, la no repitencia en el nivel secundario y la no realización de los concursos y escalafones en las escuelas privadas”.

Los gremios docentes se concentraron en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial.

“Dejamos claro que estamos defendiendo cuestiones sustanciales. La provincia de Santa Fe es una de las pocas provincias argentinas que tiene paritarias por ley y tenemos que defender esa ley porque no es eludiéndola que vamos a estar mejor, todo lo contrario; si no somos protagonistas de las soluciones educativas, si no somos protagonistas de las política económica y de la política salarial, no hay educación de calidad posible”, subrayó.

“Sigamos enseñando en las calles y en las plazas con esta lucha en unidad. Vamos a transformar esta realidad que el gobierno nos quiere postergar y la vamos a transformar en salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas y en aulas dignas, finalizó Bayúgar.

En tanto, Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE sostuvo que “si el gobierno sigue dilatando e insistiendo con que la discusión paritaria será en septiembre, el conflicto se irá profundizando y fortaleciendo".

"Si el gobierno hubiera escuchado a los trabajadores cuando no había paros, en ese momento le exigimos por nota al ministerio de Trabajo que nos convoquen. Está claro que si hay un responsable de este conflicto es el gobierno y tiene que solucionarlo convocándonos a la paritaria, presentando una propuesta salarial que contemple además las condiciones de trabajo y políticas educativas", afirmó el dirigente.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno no abone los días no trabajados a los docentes, Alonso recalcó que la resolución del conflicto pasa por tomar la decisión política de convocar a los gremios y ratificó el paro de 72 horas de la semana próxima.