El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados emitió un comunicado respaldando a Cristina Kirchner.

El mismo es el siguiente:

Desde el Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe expresamos nuestra más absoluta solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una solidaridad que abraza, además, a todos los argentinos y argentinas que creen en la democracia y que pueden reconocer en la persecución de la que es víctima una estrategia que trasciende todo límite democrático.

Lamentablemente, la región ya tiene experiencia en ver cómo opera el lawfare en Brasil, con Lula Da Silva y Dilma Rousseff; en Bolivia, con Evo Morales; y en Ecuador, con Rafael Correa. Si a eso le sumamos nuestra propia historia nacional y partidaria, tenemos claro que estamos siendo testigos de un nuevo intento de proscripción. A diferencia de otros tiempos, todo esto ocurre a plena luz, a la vista de todos y todas, porque la derecha no acecha desde lo oscuro, sino que se regodea en nuevas formas de golpear, y ni los medios, ni el poder judicial ni la oposición ocultan sus intenciones.

El tan mentado respeto a las instituciones implica también la posibilidad de ejercer con plenitud el derecho de defensa, algo que le fue negado a la ex presidenta. El Poder Judicial debe ser pilar de una verdadera República, no un instrumento para proscribir a quien no pueden vencer en las urnas. Ratificamos nuestro compromiso con la democracia y nuestra absoluta solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, ante la persecución judicial de la que es objeto.