Cristina: "Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó esta noche de lunes que fue puesta "ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial" porque el tribunal de la causa por la obra pública le negó ampliar su declaración indagatoria este martes.



"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones", sostuvo la expresidenta en Twitter.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó este lunes el pedido de la vicepresidenta de ampliar este martes su declaración indagatoria en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre, dijeron fuentes judiciales.El rechazo fue comunicado por el presidente de tribunal Rodrigo Giménez Uriburu tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como "últimas palabras".El planteo había sido formulado de manera oral por el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, quien reclamó que su defendida pueda defenderse de supuestas nuevos elementos introducidos por el fiscal Diego Luiciani en su alegato sin que antes hubieran sido debatidas en el juicio.El planteo de Beraldi estaba basado en que en el alegato de la fiscalía se introdujeron cuestiones "fácticas" que tampoco estaban en la elevación a juicio por lo que consideraba oportuno poder responderlas antes de los alegatos restantes.Para sostener el planteo, el abogado de la vicepresidenta invocó los artículos 303, 380 y 393 del Código Procesal penal de la Nación (CPPN) que hacen referencia a cuáles son los momentos en los que puede declarar un imputado."El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquella, siempre que lo considere necesario", reza el artículo 303 del CPPN."En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere", se indica en el 380.El artículo 393 del código establece, además, las reglas que deben seguirse en la "discusión final".Tras el primer rechazo por parte del tribunal,"No es posible avanzar en este juicio sin que se escuche a la doctora Fernández de Kichner sobre las graves acusaciones" vertidas por el ministerio público fiscal, sostuvo Beraldi aunque, tras 5 minutos de un nuevo cuarto intermedio, el TOF 2 rechazó in límine su planteo.La vicepresidenta había informado esta mañana de lunes que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la "audiencia de mañana"."Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter."Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.