Pese a la convocatoria del gobierno, AMSAFE ratificó los paros

Pese a la convocatoria del gobierno que se comunicó a última hora de este jueves, AMSAFE ratificó los paros previstos para este viernes y las próximas semanas. "Para nosotros no alcanza y entendemos que el gobierno está pateando la pelota para adelante. Acá hay que resolver un conflicto que lo originó el propio gobierno cuando sistemáticamente incumplió la ley porque no nos convocaba a paritarias, había una solicitud formal", indicó el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso.

Asimismo indicó que el gobierno provincial tiene "una posición totalmente intransigente ante pedidos incuestionables: perdimos el poder adquisitivo del salario, el gobierno ha tomado definiciones unilaterales de temas educativos que tenía que discutirlos con los trabajadores".

"La resolución es firme, claramente es continuar el plan de lucha y exigirle al gobierno que nos convoquen a paritarias con una propuesta que cubra las necesidades que tenemos los trabajadores. Nosotros creemos que tenemos que tener una solución a nuestras problemáticas y debe ser urgente", subrayó.

En esa línea, sostuvo que "no puede ser que la mayoría de los docentes estemos por debajo de la línea de la pobreza y el gobierno, que tiene recursos, sigue pateando la concocatoria a paritarias en vez de tratar de resolver el conflicto, que se puede resolver, lo que les falta es decisión política, y no logran entender cuál es el malestar y el reclamo de los docentes".

"Nos gustaría empezar a poner blanco sobre negro, quien es el responsable de este conflicto. Nosotros lamentamos perder días de clases, no nos gusta hacer paro, lo que más nos gusta es estar con la comunidad educativa y nuestras alumnas y alumnos. Pero hay que entender que cuando uno hace un reclamo sistemáticamente y el gobierno no nos convoca, no nos queda otro camino que llevar adelante el plan de lucha", concluyó.