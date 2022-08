La provincia multó por más de 400 mil pesos a un conductor que intentó evadir un control de cargas

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, labró un acta por más de 410 mil pesos a un camión que excedía el peso permitido por 9.400 kilos; durante un operativo de control de cargas este martes, en horas de la siesta, sobre la ruta Provincial N°94 en jurisdicción de Villa Cañás.



Durante el operativo de rutina realizado por la patrulla de la Jefatura Zonal VII de la Dirección Provincial de Vialidad, que tiene como base la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, el chofer de un camión Scania modelo 6310 (año 2017) detuvo su marcha unos 100 metros antes de llegar al control.



Según el personal de Vialidad, el chofer, residente de la localidad, declaró tener problemas mecánicos, levantó la cabina y se bajó de la unidad con el fin de "comprar repuestos" para proceder a la reparación. Cerca de las 21.30 horas, retornó al lugar señalando que el camión estaba bloqueado y que no podría moverlo. Ante la situación, entre Vialidad Provincial y agentes de la comisaría sexta de la ciudad, se le dio intervención a la Dirección General de Tránsito local, que notificó al conductor para la movilización del camión en un término no mayor a 6 horas.



Tras no encontrar respuesta, sobre la madrugada del miércoles (01:30 AM), se determina realizarle el correspondiente control de cargas, que arrojó un peso general del equipo de 61,9 toneladas sobre un total permitido de 52,5 (9400 kilos de exceso).



Luego de la comprobación, se le labró un acta por 6225 U.F. regidos a $65,90 (50% del valor del litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino), representando un total de $410.227,50.



El operativo fue coordinado por el jefe de control de cargas de la zona, Omar Quiroga. Cabe destacar, que el camión estaba cargado con arena y que el conductor se negó a firmar el acta de infracción.