Pedro Brieger brindó una charla sobre el conflicto Rusia - Ucrania y sus consecuencias en América Latina 

Este martes, Pedro Brieger, periodista y sociólogo, se presentó en la sede de FESTRAM para hablar sobre "el conflicto Rusia - Ucrania y sus consecuencias en América Latina", invitado por el diputado provincial Leandro Busatto.

En declaraciones que hizo previamente en una charla junto a periodistas en la que estuvo presente Santotoméaldía expresó: "De lo que yo leo, analistas militares occidentales, me parece -y especialmente en Estados Unidos- que creen que le pueden ganar la guerra a Rusia, ¿cómo? la verdad no lo sé, no me queda claro, porque, cuando lees analistas militares te dicen que el arsenal que tiene Ucrania es muy pequeño y no alcanza para derrotar a los rusos".

Asimismo, señaló que "a mí personalmente, no me queda claro que es lo que quiere Rusia, que es lo que me permitiría comprender cuál es la estrategia rusa, pero como no sé qué es lo que quieren, porque fueron cambiando su discurso varias veces, tampoco sé si efectivamente en el campo de batalla se puede interpretar lo que está pasando. Tengo serias dificultades para interpretar lo que está pasando, que los rusos digan que están ganando, no me dice nada. Que los ucranianos digan que están ganando, no me dice nada".

Pedro Brieger brindó una charla en la sede de Festram.

Y añadió: "A mí no me queda claro si Rusia quería tomar la capital, recordarán el convoy de camiones que había, si fue una jugada para distraer, no lo sé. No tengo acceso a la documentación rusa, como para poder saber qué es lo que dicen y tampoco veo traducciones de documentos rusos para poder interpretar un poco mejor".

"Quienes en Rusia se oponen a la guerra, analistas o personas de izquierda progresistas que se oponen a Putin dicen que la guerra es un desastre para Rusia pero me parece que es más una expresión política que concreta y como no sé qué pasa en el terreno tampoco puedo saber si lo que ellos dicen es correcto. Hay varios politólogos rusos que sostienen que a Rusia le está yendo muy mal, pero no sé si perdieron 500 soldados, o 1000 o 5000, no tengo ni idea, así que es muy difícil saber cómo sigue esto", sostuvo Brieger.

"Ya van casi seis meses del conflicto, hoy ya no tiene el mismo impacto en los medios. En un primer momento salieron corriendo cuando Rusia invadió Ucrania y se fueron, como suele suceder y es algo similar a lo que ves en los territorios palestinos. Todos los días Israel entra, secuestra y mata alguien y ya no es noticia. En los medios, salvo los medios grandes e importantes, especialmente de EE.UU., que también tienen una motivación política detrás, me parece que el tema no está teniendo tanta trascendencia", concluyó.