Barrio 12 de Septiembre: una seguidilla de hechos de inseguridad preocupa a los vecinos

Por Santotomealdia

Una seguidilla de hechos de inseguridad, ocurridos en las últimas dos semanas, mantiene alertas y preocupados a los vecinos de barrio 12 de Septiembre. Robos en casas particulares, asaltos en comercios y en la vía pública, son episodios que ocurren a diario en esa zona de la ciudad.

A partir de esa situación, un grupo de vecinos decidió reunirse este lunes, con el objetivo de buscar soluciones. “Si no dejás a alguien en tu casa, podés volver y encontrarte con que te desvalijaron entero", comentó un vecino, luego de asegurar que la presencia policial es prácticamente nula.

“El patrullaje es muy escaso, sobre todo a la mañana temprano, cuando muchos salen a trabajar, como también por la noche. Es muy raro ver un móvil policial circulando en la zona”, afirmó el vecino, en declaraciones a radio Aire de Santa Fe.

Robos y asaltos reiterados

Seguidamente, el hombre relató lo sucedido en su propio domicilio este domingo: “Llego a mi casa a las ocho de la noche y me encuentro con que había luces prendidas; cuando estaciono el auto veo que la reja de la ventana del frente no estaba y había bolsas en el piso; me asomo por la ventana y veo a un individuo que estaba intentando salir de mi casa con un par de paquetes de salchichas”.

“Me amenazó y mi mujer me convenció para que lo deje ir. Después lo salimos a buscar con un vecino y lo encontramos a un par de cuadras, por lo que lo retuvimos hasta que llegó la policía”, agregó.

Según reveló el vecino, hechos como el que le tocó sufrir a su familia ocurren todos los días: “en las últimas dos semanas hemos tenido más de seis casos de inseguridad entre robos dentro de las casas y en la calle”.

“La semana pasada me asomo porque escucho gritos y veo a un chico que iba corriendo con un televisor; si no es por los mecánicos de la cuadra siguiente, el chico se hubiese escapado”, relató.

Y a continuación contó uno de los hechos más recientes: “Esta mañana (por el lunes) cinco personas armadas entraron a una panadería que está acá a tres cuadras, apuntaron al personal y robaron una moto, celulares, balanzas y otros elementos que usan para trabajar”.