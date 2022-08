Castelló presentó un proyecto para declarar ciudad a Monte Vera

El senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, ingresó este jueves en la cámara alta un proyecto de Ley donde pide declarar como ciudad a la comuna de Monte Vera e instituir en la misma el régimen municipal de conformidad con lo dispuesto en el articulo primero de la Ley 2756.

Entre la regulaciones principales a cumplimentar según la Constitución, se requiere que la población sea mayor a diez mil habitantes, requisito superado ampliamente ya que durante los últimos diez años el crecimiento demográfico ha sido exponencial en Monte Vera, impulsado fundamentalmente por la construcción de viviendas a través del PROCREAR y distintos programas habitacionales.

En referencia a la iniciativa, Castelló sostuvo que “es el momento; ya que las condiciones y la cantidad de habitantes están dadas, como así también la visión de quienes hoy comandan la comuna, con quienes me reuní antes de ingresar este proyecto”

Más allá del cumplimiento objetivo en cuanto a lo numérico, el legislador fundamentó dentro del proyecto de Ley que dicha transformación debe acompañar el crecimiento exponencial antes mencionado y a su vez resaltar la importancia estratégica que tiene Monte Vera dentro del departamento La Capital.

Además, Castelló hizo hincapié en la necesidad de despejar algunos mitos: “Hay que quitarle el miedo al vecino. Decirles que no van a tener mayores cargas impositivas, pero qué en cambio sí recibirán como ciudad mejores ingresos, por ejemplo, en materia de coparticipación. Entendemos que esta transformación puede ser el inicio al progreso que tanto merece Monte Vera”.

Homenaje a Miguel Ángel Morelli

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe reconoció al artista folklórico Miguel Ángel Morelli por su larga y exitosa trayectoria musical. La iniciativa fue impulsada por el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, quien además presentó un proyecto para declarar de interés el evento "Homenaje a la vida" a realizarse el 28 de agosto de 2022 en el Teatro Municipal

Castelló se dirigió al homenajeado manifestando que "en nombre de todos los que hemos disfrutado permanente de tu música, queremos agradecerte por poner tanto talento a disposición de los demás, has mejorado al mundo con tu música, la vida no hubiese sido la misma para muchos, si no hubieran escuchado tus canciones".

Asimismo, el homenajeado, Miguel Ángel Morelli agradeció y sostuvo que "me emociona muchísimo y les agradezco que me hayan distinguido de esta manera, no sé si lo merezco, porque cuando uno hace lo que ama, es como respirar para vivir, pero les agradezco de corazón por este reconocimiento".