Clemente: “Quienes no sumen, que no resten; dar un paso al costado es digno"

Tras los cambios en el Ministerio de Seguridad de la provincia, el el presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, afirmó que "dar un paso al costado es digno cuando las cosas no se cumplen o fallan las hojas de ruta”. Y pidió que “quienes no sumen, que no resten".

Clemente se refirió a la "falta de unidad y acción en los problemas de la gente, en seguridad, empleo, paritarias y contención social, entre otras cosas". Y recordó: "Hace poco un dirigente nacional dijo que plan tienen los bandidos, que ellos tienen hoja de cálculo y estrategias reales, pués evidentemente viendo los últimos pasos en su accionar de estos años, tiene un concepto erróneo de estos dichos".

Para el dirigente, no hay dudas de que "todos los santafesinos queremos seguridad, orden y paz en este último año de gobierno; ni el mundial, ni las próximas elecciones nos van a dejar debajo del tapete de la alfombra, ni ocultar los problemas que se suceden".

"En esta otra tercera nueva etapa deseamos se encamienen las cosas en seguridad por el bien de todos los que habitamos esta provincia", culminó.