Massa ajusta detalles de su viaje a Estados Unidos para conseguir más reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, trabaja en una intensa agenda para visitar Washington, el 29 de agosto, en el marco de una gira internacional que le permita potenciar las relaciones con los organismos, ganar confianza en los mercados, traer inversiones, con el objetivo de recomponer las reservas y apuntalar la economía, según confiaron fuentes del Palacio de Hacienda.



"El objetivo de la gira no es tanto solicitar préstamos nuevos, sino acelerar los préstamos de inversión vigentes y proponer nuevas inversiones en el país", indicaron esas fuentes allegadas a Massa, que trabajan contrarreloj para armar su agenda que está siendo definida en estos días.



El ministro de Economía tiene previsto encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en donde ratificará que se cumplirá con el objetivo planteado en el acuerdo firmado en marzo último, de bajar el déficit a 2,5% del PBI, hacia fin de año.



Asimismo, continuarán con el plan de trabajo que impone la segunda revisión, que comenzaría en septiembre, y que demandará varias sesiones de trabajo conjuntas, mientras perdura la restricción de divisas por la demanda energética y se va diseñando el Presupuesto 2023.



Este proyecto de ley que debe presentarse antes del 15 de septiembre en el Congreso va a contener, en definitiva, la ratificación de las metas con el FMI, en el contexto de la continuación de la guerra en Ucrania.



La idea inicial de Massa era realizar una gira por los Estados Unidos, Francia y Qatar, pero ser resolvió dividir el periplo en dos, para potenciar la agenda de contactos y negociaciones. También se decidió posponerla una semana -inicialmente se pensaba que podría ser la tercera semana de agosto- , ya que este mes es cuando muchos funcionarios clave de Washington se encuentran de vacaciones.



De esta forma, Massa prevé estar dos o tres días en Washington para garantizar una agenda al máximo nivel institucional y al menos un día en Wall Street, para fortalecer la relación con los inversores.



El embajador argentino en Washington Jorge Argüello, está trabajando en armarle la agenda, que incluiría una entrevista con la directora gerente del FMI, con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y en el Tesoro no se descarta que Massa pueda concretar un encuentro con la secretaria del Tesoro Janet Yellen, y el subsecretario David Lipton.



Un plato fuerte del periplo será el encuentro que se está gestionado para visitar a José González, el encargado para la región que trabaja con el asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan. "Massa tiene una muy buena relación, se conocen mucho, estuvo en su casa en Tigre y él en la suya en los Estados Unidos", indicó la fuente de confianza de Massa.



Allí el objetivo es potenciar la estrategia económica y política entre ambas naciones, y que luego deriven en políticas concretas que gestione el Tesoro de Estados Unidos, tanto a nivel multilateral como bilateral.



Tanto Sullivan como González, habían recibido a Massa en la embajada de Estados Unidos en la Argentina, durante su visita en 2021, cuando se discutían las negociaciones por un acuerdo con el FMI, y que Massa apoyaba.



Asimismo, está avanzada la definición de un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, quien cambió drásticamente su postura con la Argentina apenas asumió Massa, y en donde las intenciones oficiales son que se destraben los créditos ya aprobados y demorados que son unos 500 millones de dólares, y que se aceleren los que están en carpeta, por alrededor de 700 millones de dólares. "Puede haber novedades en el mismo viaje", se entusiasmaron en el entorno del ministro.



En tanto, con el Banco Mundial, si bien no hay demoras en carpeta, en el entorno de Massa creen que "se podrían acelerar desembolsos de 800 millones", que se sumarían a los 750 millones que aprobaría la CAF, otro organismo multilateral, la semana próxima.



En cuanto a la reunión con los inversores en Manhattan, Massa hablará con "los bonistas de la Argentina, bancos de inversión, y empresas con intereses en el país", en donde se buscará ganar confianza.



"Con los bancos de inversión se prevé comenzar una agenda de trabajo para estructurar productos de la Argentina, en donde figurarán los proyectos de Vaca Muerta II, proyectos de Litio en el Norte argentino, y de seguridad alimentaria", entre otros.



Luego, se dejará para unos días después el viaje a Francia, para comenzar a renegociar los 2.400 millones de dólares de deuda con el Club de París y el viaje a Qatar, donde la apuesta será captar inversiones, también en energía y en seguridad alimentaria, cuando continúa la guerra en Ucrania, y Europa se mostraría muy interesada, en este sentido, indicó una fuente que estuvo trabajando el fin de semana en las oficinas de Massa en la avenida Libertador.



"Se puede solicitar dinero inmediato a cambio de proyectos concretos, y la idea es privilegiar proyectos de inversión y no tanto los préstamos", expresaron desde el entorno de Massa, sobre los objetivos de las giras al exterior, y en particular en Qatar, donde opera un fondo soberano, de más de 300.000 millones de dólares.



Las mismas fuentes no descartan que más adelante haya contactos con Arabia Saudita, país que también tiene un fondo soberano, y que en el pasado había ofrecido al país 6.500 millones de dólares, aunque la iniciativa no prosperó.

Fuente: Télam