Clara García: "El potencial del campo de Santa Fe es el eje del futuro del país"

La diputada provincial Clara García junto con el concejal Paco Garibaldi mantuvieron un encuentro con representantes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace en Santa Fe, con quienes analizaron los principales aspectos de la coyuntura nacional que afectan a la producción agropecuaria.



Tras el encuentro la legisladora expresó que “Santa Fe merece que la actividad agropecuaria sea priorizada, jerarquizada y, en especial, escuchada desde la política porque es la que genera producción de calidad para el mundo y empleo genuino para nuestra provincia”. En un marco más amplio, García dijo que “el potencial del campo de Santa Fe es el eje del futuro del país; y tiene una enorme capacidad para generar muchas más divisas de las que ya aporta si le brindamos el horizonte de previsibilidad que necesita”.



Acompañada por el el concejal capitalino Garibaldi, y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione, García dialogó con Norma Bessone e Ignacio Mántaras de Carsfe, Adalberto Saperdi de Coninagro, Marcelo Banchi, Marcela Fabrissín y Gilda Corina de Federación Agraria, y Guillermo Cullen de la Sociedad Rural Argentina.



“Hoy hablar del campo es hablar de bioeconomía, de recursos naturales con ciencia y tecnología aplicadas, y muchísimo trabajo de calidad”, diferenció García, al tiempo que remarcó: “Nuestras producciones son globales; el mundo necesita la riqueza agropecuaria que nosotros tenemos aquí en nuestros campos y que le aportarían a nuestro país las divisas que le están faltando”.



Sin embargo, la propia legisladora enumeró todo lo acontecido en el país desde el momento en que se concertó la reunión, que tenía como finalidad abordar el tema del corte del biodiesel y el faltante de gasoil, la presión tributaria, la cuestión cambiaria y el desabastecimiento de insumos: “Desde las declaraciones del presidente (Alberto Fernández) en contra del campo, el tipo de cambio diferencial para que los productores liquiden y la exposición de Palermo, hasta la renuncia de la ministra (de Economía Silvina) Batakis y el anuncio de un nuevo equipo económico del que hoy se conoce el secretario de Agricultura. Esperamos que las nuevas autoridades encuentren el equilibrio político que falta; desde la oposición aportamos nuestra responsabilidad para que ello ocurra”, aseguró.



Garibaldi coincidió en cuanto “al contexto macroeconómico muy preocupante, agravado por una crisis política que genera desconfianza y con un gobierno que apunta al campo como principal enemigo cuando es el principal generador de divisas no solo en Santa Fe sino en el país entero”.



En ese marco, el concejal bregó por “crear condiciones para que los que producen puedan hacerlo, los que exporten puedan concretarlo y así generar trabajo, que es la mejor política social que podemos lograr en un país donde hace 10 años que no crece el empleo registrado”.



Saglione también hizo foco en la necesidad “generar confianza en quienes toman decisiones de inversión, en particular en el sector agropecuario, donde están pensando en los próximos años y a la incertidumbre del clima y los precios internacionales hoy se suma la de las políticas nacionales sobre el tipo de cambio y las retenciones”.



“El año pasado, en plena campaña electoral –recordó-, se definieron restricciones a las exportaciones de carne. Entonces, la industria frigorífica, que había tomado sus decisiones de inversión y producción, se enteró de un día para otro que no podía exportar al exterior. Tenemos que dejar atrás esa dinámica y construir un marco de previsibilidad que no hemos logrado en estos últimos años”, finalizó.