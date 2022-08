“En una provincia rica, tenemos trabajadores pobres”

Pedro Bayúgar remarcó que “esta vez no nos quieren convocar y no tienen argumentos. Más allá de que se puede decir que esta es una provincia rica, tenemos trabajadores pobres y es porque, mientras los índices de los costos de los alimentos, de la vestimenta y demás, suben y suben, nuestro salario está congelado en una foto del mes de marzo, vieja y anacrónica, que no quieren actualizar”.

SADOP también reclamó por los concursos y escalafones en cada una de las escuelas privadas, tal como lo establece la ley, e hizo especial mención en repudio a las decisiones unilaterales por parte del Ministerio de Educación que afectan directamente a las condiciones de trabajo de la docencia santafesina y debieran ser tratadas en el ámbito paritario.

“Tenemos que ratificar este espíritu de lucha y esta acción concreta de mantenernos en unidad para lograr la paritaria que resuelva lo salarial y también nuestras condiciones de trabajo que no pueden ser resueltas unilateralmente, debe ser conjunto; está la ley y está el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a ejercer esta participación en las decisiones”, finalizó diciendo el dirigente sindical, Pedro Bayúgar.

Este miércoles continuarán las movilizaciones en distintos puntos de la provincia expresando el reclamo y, de no obtener una convocatoria por parte del Gobierno, la semana próxima seguirán las jornadas de paro y movilización