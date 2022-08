La Municipalidad puso en marcha la repavimentación por tramos del Acceso Norte

La Municipalidad puso en marcha esta mañana la obra de repavimentación por tramos del Acceso Norte, con el objetivo de mejorar la transitabilidad de esa conexión vial. Los trabajos están a cargo de la empresa Inar Vial S. A., con una inversión superior a los 23 millones de pesos.



Las tareas, que prevén la reconstrucción de la carpeta asfáltica en los sectores más deteriorados, se iniciaron a la altura del club de campo “El Paso”. Una vez completado ese tramo, se avanzará hacia otra zona, desde el acceso al barrio “Altos de la Ribera” hacia el norte.

La intendenta estuvo presente en el inicio de los trabajos.

La intendenta Daniela Qüesta supervisó el comienzo de la obra y manifestó: “Este es un primer tramo, nosotros sabemos que la solución de fondo es la repavimentación completa, pero no contamos con los recursos para realizar una obra de esa magnitud. El Acceso Norte tiene 4,5 kilómetros y hay 900 metros que son los más críticos y es allí donde vamos a trabajar”.



“Nos manejamos con responsabilidad y hacemos lo que podemos con nuestra capacidad financiera; si decidiéramos hacer la repavimentación completa del Acceso Norte, no podríamos llevar a cabo ninguna otra obra en el resto de la ciudad y eso no sería justo”, insistió la mandataria.



En el mismo sentido, recordó: “Desde hace dos años estamos gestionando ante el gobierno provincial; sabemos que hay voluntad de ayudarnos, pero por el momento no tuvimos respuestas y por eso comenzamos con esta repavimentación por tramos”.



Detalles de la obra

La Municipalidad de Santo Tomé licitó una primera etapa de la obra que comprende 310 metros. Los trabajos a realizar consistirán en el reciclado de la carpeta y base de apoyo existentes, en una profundidad de 0.25 metros. Una vez conformada la base, la nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente tendrá 5 centímetros de espesor mínimo.

La repavimentación fue adjudicada a la empresa Inar Vial S. A., por un monto total de $23.456.978,87.

Restricciones de tránsito

Si bien los trabajos se organizaron para no interrumpir el tránsito vehicular por el Acceso Norte, habrá restricciones parciales. A partir de este lunes 1 de agosto, y por el término de 10 días aproximadamente, la circulación se reducirá a media calzada en la zona de obra.

Las tareas se llevarán a cabo entre las 7 y las 18, horario en el que se solicita transitar con precaución y respetar las indicaciones de los banderilleros que ordenarán el tránsito.

Para evitar demoras, se recomienda utilizar la Autovía 19 y Autopista Santa Fe - Rosario, o el Puente Carretero.