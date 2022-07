Cattalini: “Perotti no invirtió ni un peso para terminar el Hospital Regional Sur y la obra está completamente abandonada”

La diputada socialista Lionella Cattalini sostuvo que la obra del Hospital Nodal Regional Sur, ubicado en Circunvalación y San Martín de la ciudad de Rosario, se encuentra totalmente abandonada y exigió al gobierno provincial que realice las inversiones y licitaciones pertinentes para finalizar la última etapa del proyecto.

“La desidia y la falta de gestión de Omar Perotti en dos años y medio de gobierno es muy grave. Un hospital de estas características que ya se encuentra en su última etapa no puede transformarse en otro monumento al pozo, hay que terminarlo, la gente lo necesita y es una obligación del gobierno actual actuar en consecuencia”, señaló Cattalini.

El Hospital Regional Sur fue un proyecto del ex gobernador Binner, que continuaron luego Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, y formó parte de un plan de salud pública integral del Frente Progresista para toda la provincia. En el año 2019 concluyó su segunda etapa de construcción -que incluía carpintería exterior, impermeabilizaciones y obras complementarias y se preveían 24 meses para que esté terminado. “El gobierno actual no hizo nada aún y lo grave es que al no estar ni siquiera custodiado está siendo tristemente vandalizado. Se robaron ventanas, puertas y cada día aparecen nuevos vidrios rotos”, dijo la legisladora socialista.

El Hospital Nodal Regional Sur está ubicado en Circunvalación y San Martín de la ciudad de Rosario.

Para conocer detalles de la situación actual del hospital, Cattalini presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la razón por la cual no realizaron aún las licitaciones correspondientes a su última etapa de obras. “Perotti debe priorizar y poner todos los recursos del Estado para avanzar y que podamos ver pronto este hospital en funcionamiento. Pasaron dos años y medio, una pandemia, y no invirtieron ni un sólo peso en una obra que cuando esté concluida permitirá atender de forma igualitaria a una cuantiosa población de la zona sur y toda su región metropolitana”, manifestó.

El plan de obras de los sucesivos gobiernos socialistas, contempló la construcción de 82 centros de salud en todo el territorio provincial. De los cinco Hospitales Regionales de Alta Complejidad, aún quedan pendientes de finalización los ubicados en las localidades de Rafaela y Rosario. “Como en muchos ámbitos de su gobierno, a Omar Perotti le falta gestión y celeridad para los temas prioritarios como son la salud y la educación”, concluyó Cattalini.

Hospital Nodal

Este Hospital Nodal fue pensado como un nexo real con Villa Gobernador Gálvez, podría transformarse en el hospital más grande de la provincia con capacidad para 210 camas. En su proyecto inicial estaba orientado a la resolución de cuadros de emergencias no traumáticas, urgencias en trauma, patologías clínico-quirúrgicas y gineco -obstétricas y su función la de atender principalmente a la población del área llamado “Corredor Sur” del conurbano de la ciudad de Rosario.