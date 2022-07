María Eugenia Vidal: "Cristina tiene que hacerse cargo del Presidente"

En plena crisis económica, la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por su rol al interior del Gobierno, y aseguró que el mandatario "está disociado de la realidad". También, señaló que la Argentina vive "la peor situación de crisis desde 2001", y exigió una política antiinflacionaria y plan económico.

"Vivimos la peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. La pregunta que nos hacemos todos es quién está realmente a cargo y esta pelea interminable, que todas las semanas tiene un capitulo nuevo entre la vicepresidenta y el presidente no nos tiene que confundir, es el cuarto gobierno kirchnerista y nos muestra un ciclo final de fracaso, de sus mentiras", afirmó Vidal en una entrevista con Luis Novaressio en LN+.

Y postuló: "El Frente de Todos dice que la emisión no genera inflación y estamos viendo las consencuencias del plan platita. Vivamos de lo nuestro, debemos sustituir las importaciones y vivir de lo nuestro, terminar con el festival de importaciones argentino, no sabemos si va a haber café. Es una situación de mucha angustia e incertidumbre".

Asimismo, la legisladora señaló que Alberto Fernández "está disocuadio de la realidad", y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner por su designacióna, a quien le pidió que se haga cargo de la realidad que vive el país.

"A este Presidente lo puso una fuerza política y la Vicepresidenta con un tuit, y esa Vicepresidenta se tiene que hacer cargo de este Presidente. No puede despegarse porque es su Gobierno, no puede mirar para otro lado, porque si este Gobierno no reacciona la situación va a empeorar como sigue emperorando cada día, y eso trae más pobreza. Esa es la realidad. No pueden seguir esperando o discutiendo cuestionaes secundarias. Y hablo de los que integraron el Frente de Todos, parados en un mismo escenario pidiendole el voto a la gente. Cuando se trata de poder o impunidad, ahí están todos juntos en un mismo reclamo", amplió.

Consultada por la crisis económica, Vidal declaró que hace falta terminar con "el plan zafar" e impulsar una política antiinflacionaria a través de un plan de estabilización que conlleve una política fiscal, cambiaria y monetaria, e indicó que el BCRA no debe emitir. Además, señaló que "el problema hoy no es Batakis", sino el frente político gobernante que "no respalda la ministra".

Por último, Vidal cruzó con dureza a Batakis y denunció "cinismo" al interior del Frente de Todos: "Es cinismo, no tengo duda, el Frente de Todos es una fuerza cínica que nos ha mentido sistemáticamente para no dar las batallas en serio. Somos la derecha neoliberal que quiere venir a sacarle los derechos a los trabajadores...sabes cuantas personas formales trabajan en condiciones 2 de cada 10. ¿A quiénes estamos defendiendo a los que no les llega ningún beneficio? Pero no, las leyes laborales son sagradas...", ironizó.

Fuente: Noticias Argentinas