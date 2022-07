Colón no lo pudo aguantar y empató con Aldosivi en el Brigadier López

Colón, que necesita un triunfo para comenzar a remontar posiciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), empató 1-1 al alicaído Aldosivi, último en el torneo y en zona de descenso, por la novena fecha del campeonato. Ramón Ábila, a los 8', abrió la cuenta para el Sabalero, que terminó con 10 por la expulsión de Paolo Goltz. Leandro Maciel, a los 9' del complemento, lo empardó para el Tiburón.

El partido se jugó en el estadio Brigadier Estanislao López, con arbitraje de Andrés Gariano.

Colón se fue con todo en busca de la apertura del marcador y sometió a Aldosivi. Primero la tuvo Christian Bernardi, pero el arquero José Devecchi le ganó el mano a mano y mandó la pelota al córner. Hasta que a los 8', tras un gran pase de Gian Nardelli para Wanchope Ábila, el ex-Boca definió de forma magistral ante el arquero del Tiburón para poner el 1-0 en el Brigadier López.

Aldosivi fue en busca del empate, pero cuando llegó un pase a Braian Martínez, quien se dirigía solo ante Ignacio Chicco, Paolo Goltz lo bajó desde atrás y el árbitro Andrés Gariano lo expulsó por jugada de último recuerso. De esa acción llegó un tiro de libre que se fue cerca.

Colón intentó ir por más pero Huevo Rondina sacó de la cancha a Luis Rodríguez para colocar a Joaquín Novillo, con el fin de resguardar el fondo. El elenco marplatense, en tanto, insinuó una reacción y tuvo otra con un cabezazo de Santiago Silva que se fue cerca.

El equipo de Huevo Rondina no pasaba sobresaltos y cuando podía trataba de dañar a una defensa visitante que hacía agua por todos lados. De a poco, sin embargo, el visitante se fue adelantando en el terreno de juego, con el buen aporte del ingresado Matías Pisano, que reemplazó al lesionado Martínez.

En el complemento, el Sabalero no se dejó amedrentar por estar con un hombre menos y Facundo Farías se hizo cargo del equipo. Primero le puso un gran pase a Wanchope que no llegó a empujar, y luego le tiró un centro bastante pasado.

Mientras que a los 9' respondió Aldosivi con una jugada por la izquierda, desde donde llegó el centro profundo para Leandro Maciel quien solo tuvo que empujar la pelota ante la dubitativa salida del arquero Ignacio Chicco.

El Sabalero sintió el golpe y se fue con todo hacia el arco del Tiburón. Primero estuvo muy cerca de volver a convertir Ábila, pero Debecchi estuvo más atento, en tanto que luego un cabezazo de Garcés originó una gran tapada del arquero para mandarla al córner.

Colón se volvió a encender y la tuvo de contragolpe con una pirueta de Farías que estuvo cerca de convertir. En tanto que el elenco marplatense se lo perdió increíblemente en los pies de Maciel, solo ante Chicco y un par defensores que habían quedado fuera de acción.

Otra vez la tuvo Adosivi, tras una salvada providencial de Devecchi sobre Farías, en los pies de Cervera, pero estuvo mucho mejor Chicco para mandar la pelota al córner. Mientras que a los 24', tras una gran habilitación de Silva, se lo perdió solo Tomás Martínez.

Todo siguió siendo de Aldosivi, que no aprovechaba los huecos que dejaba el Sabalero en el fondo, un poco por falta de puntería y otro poco por la escacés de jerarquía para liquidar el partido a su favor. Mientras tanto, Rondina siguió moviendo el banco en busca de oxígeno en varios de sus jugadores que estaban fundidos.

En los últimos minutos Colón fue con mucho amor propio, mientras que Aldosivi avanzó por inercia. El resultado no se modificó y ambos terminaron perdiendo dos puntos en el Brigadier López, el Sabalero porque jugó contra uno de los peores equipos del torneo, y el Tiburón porque no tuvo ideas ni jerarquía para quedarse con la victoria.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Aldosivi: José Devecchi; Tomás Lecanda, Santiago Laquidaín, Nicolás Valentini e Ian Escobar; Leandro Maciel y Bautista Kociubinski; Marcelo Meli, Andrés Ríos y Braian Martínez; Santiago Silva. DT: Leandro Somoza.

Goles: PT 8' Ramón Ábila (C).

Cambios: PT 24' Joaquín Novillo x Rodríguez (C); 36' Matías Pisano x Martínez (A); 22' Ariel Cervera x Ríos (A) y Tomás Martínez x Meli (A); 25' Mario Otazú x Farías (C); 31' Juan Pablo Álvarez x Ábila (C) y Leonel Picco x Bernardi (C);

Amonestado: Ojeda (C); Laquidaín y Meli (A).

Expulsado: PT 18' Paolo Goltz (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Andrés Gariano.

Fuente: LT10