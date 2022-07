Cristina Kirchner cuestionó a la Corte Suprema: "Los ciudadanos están en libertad condicional"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este lunes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", lo que coloca "a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional".



También denunció que "ya tienen escrita" y "hasta firmada" la condena en su contra en el juicio "Vialidad", luego del "prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos" con fallos en su contra en los recursos que presentó en esa causa por presuntas anomalías en la obra pública.



En un video que subió a sus redes sociales, la expresidenta consideró que la Argentina pasó de tener una "Corte ejemplar", en 2003, con el arribo a la presidencia de Néstor Kirchner, a lo que denominó la "decadencia" del máximo tribunal conducido por cuatro miembros, cuyo funcionamiento hace "muy difícil mejorar las condiciones de vida" de los argentinos.



En el video de casi 15 minutos, que alterna, entre otras, imágenes de los integrantes de la Corte y de titulares de diarios anticipando fallos en su contra, la vicepresidenta y titular del Senado criticó además "el modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la ley son letra muerta de la Constitución".

"Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad", sostuvo, y enfatizó que "todos los partidos políticos de la Argentina, de izquierda a derecha, pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir como hizo Néstor Kirchner en 2003, con apenas el 22% de los votos, y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo".



Justificó su demanda en que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen que coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional".



En el video de dos tramos titulado "De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro-Breve crónica de la decadencia", la vicepresidenta inició su relato recordando que, en el año 2003, a pocos días de asumir y ante la "amenaza pública de dolarizar la economía" del entonces titular de la Corte, Julio Nazareno, Néstor Kirchner "se dirigió al país por cadena nacional anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida `mayoría automática´".



"A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar", remarcó, para luego mencionar fallos "memorables" dictados por aquella conformación del máximo tribunal.



Entre ellos, citó, el de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que "ubicaron a la Argentina en el escalón más alto del podio de Derechos Humanos a nivel global".



Con todo, Cristina Kirchner dijo que a fines de 2015 "poco quedaba de aquella Corte ejemplar", tras la muerte de algunos de sus miembros y la renuncia de Raúl Zaffaroni, "jurista de prestigio internacional", y la negativa de la oposición a votar a los candidatos propuestos para ocupar las vacantes, lo que dejó al alto Tribunal con apenas tres miembros.

A partir de allí, para la vicepresidenta, comenzó la "decadencia" de la Corte, que tuvo su puntapié inicial cuando "apenas a cuatro días" de haber asumido al poder (el 10 de diciembre de 2015), el entonces presidente Mauricio Macri, tomó una decisión de "extrema gravedad institucional".



"En abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes, a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos", recordó la vicepresidenta, quien ubicó ese hecho como "un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial argentino y la antesala del proceso de persecución política, judicial y mediática, que se desató en toda la región con ejes muy claros en Brasil, Argentina y Ecuador".



"De ello da cuenta el emblemático testimonio fotográfico del entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, junto a Bonadío, el juez sicario, y Sergio Moro, el Juez que encarcelo durante casi dos años al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, abortando su candidatura presidencial y permitiendo la llegada de la extrema derecha al gobierno del Brasil", graficó Cristina Kirchner.



La exmandataria recordó que en ese contexto "paralelamente, en los Tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la `Doctrina Irurzun`", que posibilitó "encarcelar a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el Gobierno de Mauricio Macri".



"Esa 'nueva' Corte -continuó- no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial".



Esa lucha, dijo, "culminó el 22 de septiembre de 2021, en un verdadero y auténtico escándalo: una Corte fracturada eligió a Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros dos miembros y Rosatti tuvo que autovotarse para poder ser presidente; igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización".



"Así, en una Argentina circular, se retornaba a las épocas de desprestigio y decadencia del máximo Tribunal argentino", dijo en relación a lo que definió como "la Corte de los cuatro", por la cantidad de integrantes a la que quedó reducido ese cuerpo, tras la renuncia de Helena Highton, la única mujer que quedaba en ese tribunal.

A partir de allí, dijo la titular del Senado, "comenzaron a salir a la luz otros escándalos", entre los que nombró el "vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos", además de "causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo".



Estos "son sólo algunos de los hechos que tornan a esta Corte de apenas cuatro miembros en un órgano muy vulnerable frente a las presiones de los poderes fácticos y mediáticos", evaluó e ironizó: "Con tantos muertos en sus roperos, no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros".



Así la vicepresidenta repasa algunas de las decisiones más polémicas tomadas por la Corte. como la de declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006, "después de 15 años de vigencia ininterrumpida", a la luz de la cual, dijo, se "designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación".



Y agregó: "Peor aún. 'Resucitan', además, la ley anterior que establecía que el presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura", maniobra que, juzgó, "era una vieja cruzada del Grupo Clarín que siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006".



"Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución", añadió.



Para Cristina Kirchner, "en esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar -cual modernos Nostradamus-, como iba a fallar la Corte de los cuatro, en la causa fraguada y conocida mediáticamente como 'vialidad' u 'obra pública'. La misma en la que, con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales".



"Así -continuó- y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado".



"Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada", subrayó Cristina en el video.



Sostuvo además que "un periodista de investigación dio precisiones sobre el fallo: 'la apariencia jurídica provino de penalistas colaboradores de Juan Carlos Maqueda y las frases mordaces y despectivas se originaron en la presidencia del tribunal, con aportes de pluma del periodista Silvio Robles', mano derecha de Rosatti para todo tipo de funciones, quien además, ante algún interlocutor, llegó a afirmar que la 'Doctrina Irurzun' en realidad fue escrita de puño y letra por el entonces Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y no por el tan mentado camarista".

