Unión perdió con Banfield y se despidió de la Copa Argentina

Unión quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por 2 a 1 ante Banfield, en el partido de 16avos. de final disputado en el Estadio Único, de San Nicolás. La clasificación colocó al "Taladro" en la próxima instancia del certamen que arroja un clasificado a la Copa Libertadores 2023 y en ella se cruzará con Gimnasia y Esgrima, de Jujuy.



El partido contó con un buen marco público (el estadio tiene capacidad para 23.000 espectadores), principalmente por el gran acompañamiento de hinchas de Unión, aunque los simpatizantes de Banfield también dijeron presentes.

Unión venía de ganarle a Banfield por 3 a 2 el pasado fin de semana por la séptima fecha del campeonato de la Liga Profesional y esta vez se invirtió la historia, dejando a los santafesinos con las manos vacías en poco más de una semana, ya que venían de quedar eliminados en octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Nacional, de Uruguay.



El partido empezó a todo vapor y sobre el cuarto de hora ya Unión logró ponerse en ventaja por intermedio de Mauro Luna Diale, que le desvió la trayectoria a un centro bajo del colombiano Brayan Castrillón que parecía de fácil contención para el arquero Facundo Cambeses, uno de los jugadores alternativos que dispuso hoy el entrenador Claudio Vivas.



Por su parte el uruguayo Gustavo Munúa plantó una alineación con mayorías de titulares por la importancia de esta competencia que sigue creciendo y trae como premio el ingreso directo a ñla fase de grupos de la Libertadores.



Y apenas superados los 40 minutos de esa etapa inicial apareció en todo su esplendor el capitán y habitualmente suplente Jesús Dátolo, que a los 38 años tiene su pegada de zurda inmaculada y con ella empató el juego con un golazo de tiro libre.

Y como "caballo que alcanza, ganar quiere", según un viejo adagio turfístico, Banfield salió en busca del premio mayor al segundo tiempo y lo consiguió rápidamente, sobre los 10 minutos, con una gran acción por izquierda del ex Unión, de Santa Fe, Maximiliano Cuadra, que puso un preciso centro desde la izquierda para el ingreso por el otro sector del lateral derecho, que colocó el segundo con un cabezazo.Este fue el primer tanto de Coronel con la camiseta de Banfield y lo consiguió agachándose y cruzando el golpe de cabeza que descolocó al arquero uruguayo Santiago Mele.De allí hasta el final los banfileños manejaron las acciones y no pasó demasiadas zozobras el arquero Cambeses, salvo en la última acción del partido, cuando el ingresado Imanol Machuca no pudo conectar casi debajo del arco un centro desde la izquierda que hubiera significado la igualdad y la consecuente definición por penales.Pero el chico de Unión no pudo extender la pierna derecha para quebrar en tiempo de descuento el arco banfileño y acto seguido el árbitro Lucas Comesaña pitó el final y desencadenó el festejo alborozado de jugadores e hinchas albiverdes.