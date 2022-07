Colón se lo dio vuelta a Vélez y ganó un partidazo

Colón superó 2 a 1 a Vélez en un partido entretenido que se disputó en el Estadio Brigadier Estanislao López. El Sabalero volvió al triunfo luego de seis fechas y remontó el resultado luego de ir perdiendo ante el Fortín, que se puso en ventaja con el gol de Valentín Gómez. Facundo Garcés igualó para el local y en el complemento Ramón “Wanchope” Ábila desniveló con un golazo. Ignacio Chicco le contuvo un penal a Lucas Janson.

Colón fue mejor en el segundo tiempo, pero la noche comenzó torcida. Por un lado, Pierotti erró dos goles increíbles, en ambos no había arquero. En el primer remate no llegó a pegarle al baló, en la segunda, Godín salvó sobre la línea. Todo empeoró con el gol de Velez, que sin merecer demasiado, se encontró con un error de Farías. Alexander Medina no perdonó ante la desesperada salida de Chicco.

Algo de justicia llegó con el gol de Garcés. Hoyos tuvo que dar rebote por el buen tiro libre del pulga y como un delantero, Facundo definió al palo derecho.

En el complemento Vélez fue por la ventaja, pero dejó espacios en el fondo que fueron aprovechados por Colón. En una de sus contras, Ramón “Wanchope” Abila convirtió el segundo a los 8 minutos luego una definición con sutileza en la que se la picó a Hoyos.

Pero cinco minutos más tarde el Sabalero se quedó con diez jugadores por la expulsión Farías por un planchazo.

Luego Santiago Castro fue derribado en el área por Pierotti y el árbitro primero no sancionó falta. Pero recibió el llamado del VAR y luego de analizar la jugada determinó el tiro desde lo doce pasos a favor de Vélez, aunque Ignacio Chicco le contuvo el tiro a Lucas Janson.

Colón plasmó su segunda victoria en el campeonato y quedó en la mitad de la tabla. Mientras que Vélez está entre los últimos cuatro del certamen.

En la próxima fecha Colón visitará a Gimnasia en La Plata.

Fuente: LT10