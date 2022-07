Clara García: "El biodiesel santafesino es la llave para resolver la falta de gasoil"

La diputada provincial Clara García visitó este martes la planta de Explora en Puerto San Martín que, con una capacidad productiva de 120.000 toneladas/año de biodiesel, es una de las principales empresas de la provincia. La legisladora viene de recorrer la semana pasada el complejo agroexportador de Dreyfus en General Lagos, uno de los mayores productores del rubro; y también de reunirse con autoridades de la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (Aaucar), que nuclea a los transportistas de carga de toda la provincia, y la Cámara Santafesina de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe.



“Estamos viviendo la crisis de combustible más importante que haya tenido el país en los últimos años, fruto de la imprevisión del gobierno nacional y de la incapacidad para entender que los biocombustibles, de los cuales nuestra provincia es la principal productora, podrían ser utilizados de manera sustentable y eficiente; y no apelar solo a los derivados del petróleo”, apuntó García tras la recorrida.



“Argentina no produce gasoil suficiente, todos los meses tenemos que importarlo y sabemos muy bien que hace años hay déficit de divisas. A todo eso se le suma el reacomodamiento del mercado energético mundial por la invasión a Ucrania, una combinación de dificultades que no hubieran sido tan graves si se hubiera apoyado a una industria verde y sostenible como es la de los biocombustibles”, señaló García, quien fue muy crítica con la ley votada en el Congreso nacional que en 2021 bajó de 10% a 5% el corte de biodiésel para el gasoil comercializado dentro del territorio nacional.



“La nueva normativa nacional que redujo el porcentaje de corte obligatorio de gasoil con biodiésel perjudicó claramente a las empresas santafesinas, además de representar un retroceso en lo que hace al cuidado del medioambiente”, recordó.



Ahora, ante el faltante de gasoil el gobierno nacional aumentó hace pocos días el corte de biodiesel, aunque de manera excepcional y sin un plan a largo plazo para solucionar el problema de raíz.



“Con el desarrollo de la industrial del biodiésel tendríamos una manera de estimular la producción santafesina y la mano de obra local con un combustible sustentable. En Santa Fe tenemos que ir por ahí. Por eso estamos en diálogo permanente con empresas del sector y con los transportistas, apoyando al trabajo y la producción santafesinas”, sostuvo la legisladora.



La provincia de Santa Fe elabora el 80 por ciento del biodiésel que se produce en la Argentina. Aquí están radicadas 16 de las 32 plantas de biodiésel que hay en el país; y tiene una capacidad operativa de producción de 3,55 millones de toneladas anuales.



Durante las distintas recorridas y reuniones que mantuvo García con referentes del biodiésel santafesino y transportistas, estuvo acompañada por los exministros de Producción Alicia Ciciliani, y de Economía Gonzalo Saglione, la exsecretaria de Estado de Energía Verónica Geese, y el concejal de la ciudad de Santa Fe, Julio “Paco” Garibaldi.