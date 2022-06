En el Día Mundial de las Redes Sociales, mirá cuáles son los 4 errores más comunes que ponen en riesgo la privacidad

Desde 2010 se celebra en más de 200 ciudades el Día Mundial de las Redes Sociales con el fin de promover el uso responsable de las plataformas digitales que cada vez conectan a más personas alrededor del mundo.

Según registró el informe Digital 2022 realizado por We Are Social y Hootsuite, más del 58% de la población mundial utiliza redes sociales. Esto quiere decir que, en la actualidad hay 4.620 millones de usuarios de redes en todo el mundo.

Pese a todos los beneficios que nos traen estas plataformas, también presentan distintos riesgos en materia de ciberseguridad potencialmente peligrosos.

Entonces, ¿de qué peligros debemos estar atentos y cuáles son los errores más comunes que cometemos? Según la mirada de expertos en ciberseguridad de la empresa SegCheck Point Software Technologies, hay cuatro principales factores de riesgo que deberíamos tener muy presentes:

Compartir información personal: este es un error muy común y peligroso que ocurre todos los días en las redes sociales. Los ciberdelincuentes buscan, ante todo, robar su información personal. Armados con estos datos, pueden lanzar múltiples campañas de phishing o incluso robar su dinero. Si sumamos a esto, el hecho de que la mayoría de las personas usa el mismo usuario y clave para diferentes plataformas de redes sociales, robando las credenciales de una, le da a los hackers acceso potencial a todas sus cuentas de redes sociales. Por lo tanto, es vital que no comparta datos personales, que use diferentes contraseñas y active doble factor de autenticación siempre que sea posible para minimizar el daño si fuera víctima de un ataque.

Cuidado con los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña no solicitados: hay tantas plataformas sociales hoy en día que es muy fácil pensar que en algún momento puede haber algún incidente con alguna de ellas y es ahí donde los hackers se pueden aprovechar. Si recibe un correo electrónico pidiéndole que cambie su contraseña, incluso si no lo solicitó, su primer impulso es hacer clic en el enlace y restablecer. Esto es peligroso, ya que puede dar acceso al ciberdelincuente a toda su cuenta. Para evitar esto, debe ir directamente a la página de la plataforma de redes sociales (no haga clic en el enlace del correo electrónico) y renovar su contraseña desde la misma página (y luego hacer lo mismo para otras cuentas donde tenga la misma contraseña) .

Hacer clic en cualquier enlace: Los ciberdelincuentes suelen utilizar enlaces para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos. Estos enlaces pueden venir en forma de un correo electrónico o SMS de aspecto inocente. Si recibe un enlace de este tipo, la mejor manera de protegerse es ir al sitio en cuestión, a través de su navegador habitual, y verificar si hay mensajes allí, en lugar de hacer clic en un enlace en un correo electrónico o mensaje de texto no solicitado.

No comprobar las URL: Otro truco que usan los atacantes para robar sus datos es cambiar una URL para que parezca genuina. Usando esta técnica, los hackers pueden hacer que un usuario visite un sitio web que creen que es confiable, como su página de Facebook, donde luego se les pide que cambien su contraseña, para redirigirlos a un sitio web clonado para que puedan robar tanta información como sea posible. Recientemente, en el reporte “Brand Phishing” de Check Point, observamos que LinkedIn domina por primera vez estos ataques, representando más de la mitad (52%) de todos los intentos de phishing en el primer trimestre de este año. En esa línea, es muy importante comprobar las URL a las que accedes, verificando de que la web dispone de certificado de seguridad SSL. Si tiene un certificado de seguridad, verá la letra «s» en la barra de direcciones. Entonces, debería decir: https://. Gracias a esta tecnología, cualquier información confidencial que se envíe entre dos sistemas queda protegida y esto evita que los ciberdelincuentes puedan acceder a los datos que se transfieren, incluida información que podría ser considerada personal.

El origen de esta fecha

Como consecuencia de una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable, a cargo de su fundador Peter Cashmore, el 30 de junio se decretó por primera vez el Día de las Redes Sociales.

Este reconocido empresario, consideró necesario dedicar un día para festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informados de forma rápida y veraz, además de ser un medio importante de entretenimiento y todo esto, mediante el uso de Internet.

Hoy en día, esta celebración es de carácter mundial y ya son más de 200 ciudades que la consideran una fecha de gran relevancia.