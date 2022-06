Colón pagó su mal primer tiempo y cayó en casa ante Huracán

Colón, con mayoría de suplentes, recibía a Huracán por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Pablo Echavarría. Pese al entusiasmo, el triunfo fue del Globo, gracias al tanto de Banjamín Garré, a los 7' del primer acto.

Para este compromiso, el DT Julio Falcioni paró una formación alternativa para cuidar a los titulares pensando en el duelo de la Libertadores ante Talleres del miércoles venidero. Pero siempre genera algo especial en aquellos que quieren ganarse un lugar y Mauro Formica metió un slalom por el centro dejando a varios rivales en el camino, pero le dio mordido en la primera aproximación del dueño de casa.

Los minutos iniciales fueron parejos, hasta que a los 7', el Globo aprovechó una mala cobertura por la derecha y encontró solo cerca del punto penal a Benjamín Garré, que sacudió de zurda para batir a Ignacio Chicco, que nada pudo hacer para impedir el 1-0 tempranero. Primera mano, primer golpe. Al local no le quedaba otra que empezar a remar.

Se esperaba que esto fuera un despertador, pero la reacción no llegó, ya que la Quema fue quien se agrandó y comenzó a dominar el balón. Se notaba claramente la diferencia entre los habituales titulares con los suplentes. Las indicaciones de Falcioni eran cada vez más, ya que el equipo no generaba y tampoco controlaba en el medio. Facundo Farías estaba muy solo arriba y, como bajaba a buscar la pelota, no había referencia. Huracán controlaba el trámite.

Lo más destacado de Colón llegaba de las incursiones de Santiago Pierotti por derecha, pero sin resoluciones positivas. A los 30', Huracán casi marca el segundo con un cabezazo de Candia como nueve, que mandó al córner el arquero Chicco, que no podía entender la floja cobertura de la defensa.

Tuvieron que pasar 37' para que el Rojinegro lleve algo de preocupación en Huracán, con un cabezazo de Lucas Acevedo tras un tiro libre de Formica, que cayó por encima del travesaño. Muy pobre como para intentar alcanzar la igualdad. A los 41', otra vez el elenco de Parque Patricios aceleró por derecha con Cristaldo, que envió un centro para Cóccaro, que se mediavuelta disparó, por suerte al cuerpo de Chicco, que contuvo el balón.

Los últimos 10' del primer acto fueron los mejores de Colón, con un movedizo Farías, que tomaba protagonismo, pero lejos del área. Dicho sea de paso, era presa de las faltas constantes. No hubo tiempo para más y llegó el pitazo de Echavarría para el final del primer acto.

El complemento

Para el segundo tiempo, Julio Falcioni mandó a la cancha al pibe Agustín Ojeda por Tomás Moschión, que no rindió y además tenía un golpe. Pero en los minutos iniciales fue nuevamente Huracán el que era más peligroso y casi llega al segundo con Cóccaro, que le comió las espaldas a Acevedo, pero remató muy por encima del arco, cuando salía Chicco.

Aunque a los 10' se dio quizás la mejor de Colón, con una corrida a toda potencia por derecha de Pierotti, que envió un centro bajo que buscó conectar Farías, pero justo se cruzó un zaguero. Era el empate. Lo de Colón era más un cúmulo de acciones individuales que asociaciones colectivas, que no alcanzaba para quebrar a un rival parado a la espera de la contra. Falcioni pedía presión.

Pasados los 15', el dueño de casa ya era más y comenzaba a hace méritos para hacer un gol, pese a que le faltaba el pase en los últimos 25 metros. Hasta ese momento dependía sobre todo desde las pelotas paradas. Juan Pablo Álvarez se animó desde la puerta del área, pero encontró bien parado al arquero Lucas Cháves. A los 23' llegó un cambio de frente de Nardelli para Farías, que hizo una jugada estupenda y fue derribado en el área. El árbitro cobró penal y el propio pibe tomó la pelota, sin embargo esta vez se topó con el instinto del arquero Cháves, que se le adivinó la punta y atajó el tiro.

Una posibilidad inmejorable para empatar, en un partido muy complejo y con pocas situaciones. A los 33' volvió a ir Colón mediante una pelota parada y le terminó quedando al debutante Franco Déboli, que su zurdazo se fue desviado. El amor propio y la garra sabalera era lo que primaba. El 1-0 le quedaba grande a Huracán, que aguantaba los embates a la pesca de alguna contra. Colón, con toda la piba de mitad hacia arriba. Pero el tiempo se extinguió y todo terminó en la derrota 1-0, pagando caro el flojo primer tiempo y cerrando el juego con muchos chicos. Estaba claro que la cabeza estaba puesta en el cotejo ante Talleres por la Libertadores.

Fuente: LT10