Unidad Ciudadana Santa Fe llamó a fortalecer el Frente de Todos

Más de 500 santafesinos y santafesinas participaron de las clásicas cenas de Unidad Ciudadana. El espacio político de la ciudad de Santa Fe llevó adelante un nuevo evento junto a sus principales referentes y representantes de distintas organizaciones políticas de la capital provincial.



El cierre estuvo a cargo del precandidato a gobernador Leandro Busatto; el Jefe de Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación; Germán Martinez; el concejal Federico Fulini y María Luz Rioja, integrante de la agrupación.



En el inicio del cierre, Rioja destacó que “nosotros y nosotras somos el Frente de Todos, nacional, popular, democratico y feminista y ese es el camino que vamos a seguir transitando". "En la provincia de Santa Fe también tenemos un norte que es que Leandro Busatto sea el próximo gobernador. El camino que transitamos hasta acá es el sendero por el cual vamos a seguir. Queremos una provincia que esté a la altura de nuestras ideas y esa es la provincia que vamos a construir”, agregó.



Por su parte, el concejal del Bloque Unidad Ciudadana, Federico Fulini, sostuvo que “el deber que hoy tiene la dirigencia del peronismo es marcar un rumbo". "No sólo analizar el pasado, sino que debemos salir a contarle a todos los santafesinos y santafesinas hacia dónde va a arribar la nave de la Nación y hacia dónde se dirige la nave de la provincia. Tenemos que salir a interpelar a esos vecinos y vecinas que quieren saber cómo le vamos a resolver los problemas”, enfatizó.



En este mismo sentido, Fulini resaltó que “este espacio político está trabajando en esa línea, por eso tenemos la gracia de ya saber quién encabezará la opción electoral para la provincia de Santa Fe y ese es el compañero Leandro Busatto, que realmente representa al peronismo, porque no va a congraciarse con los centros de poder sino que va a preocuparse por los más necesitados".



El Jefe del Bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martinez, convocó a la militancia a “salir a mostrar el vaso entero, porque si queremos construir una esperanza en el pueblo argentino tenemos la tarea militante de mostrar y contar todo lo que se está haciendo bien en el Gobierno Nacional del Frente de Todos”. Asimismo remarcó que “la producción, el trabajo y mejorar los ingresos a los argentinos debe ser nuestro norte”.



Para finalizar Busatto llamó a “recuperar el sentido de futuro y darle a Santa Fe un proyecto de provincia que merezca ser vivido”. “Hemos militado en momentos mucho más adversos. Hay dirigentes en esta provincia que renunciaron al PJ incómodos con las políticas de Néstor y Cristina. Eso a nosotros no nos pasó nunca”, recordó.



El precandidato a gobernador destacó que en 2023 “se pone en juego seguir sosteniendo el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, las paritarias, el sistema solidario de jubilaciones y las conquistas de nuestro pueblo con Perón, Evita, Néstor y Cristina”. Concluyó comprometiéndose a “seguir defendiendo las ideas que con Agustín Rossi defendemos desde hace 16 años para una provincia mejor, más cerca de los laburantes, porque necesitamos que Santa Fe sea un motor productivo, pero no una comarca que se aísla del país”.



El encuentro desarrollado en el Club Liverpool contó con la participación de Pablo Landó, referente del Frente Soberanía Popular; José Regis, concejal de la Ciudad de Recreo; el concejal de la Ciudad de San Cristóbal, Claudio Gaineddu; integrantes de la Juventud de Unidad Ciudadana, el Movimiento Azurduy, Adultos Mayores de Unidad Ciudadana, La Jauretche, militantes territoriales y distintas agrupaciones que integran este espacio.