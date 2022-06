Perotti afirmó que "no hay margen" para reabrir las discusiones paritarias

El gobernador Omar Perotti afirmó que "no hay margen para adelantar la revisión" de salarios en paritarias para los empleados estatales de la provincia, tal como lo reclaman los gremios docentes. "Hicimos todos los esfuerzos que pudimos hacer. Arrancamos el año con una muy buen pauta salarial, que permitió que aún con números de inflación que no imaginábamos, resguardar los sueldos. Ya cancelamos los aguinaldos de activos y pasivos en la provincia", sostuvo este jueves, palabras que parecen cerrar definitivamente la posibilidad de una reapertura anticipada de reuniones paritarias.

El mandatario insistió en que "los niveles de actividad no siguen el ritmo de los meses anteriores y el Estado debe garantizar las posibilidades de todos los sectores. Seguimos haciendo un esfuerzo importante y sostenemos a Billetera Santa Fe como elemento importante para la familia y el Boleto Educativo como un componente adicional para ayudar al bolsillo de las familias y en invertir en educación”.

En declaraciones a un programa radial, Perotti agregó: "Estaremos atentos a las posibilidades. Hay un compromiso que vamos a respetar para la revisión, pero no es hoy".

En otro orden de temas, el gobernador se mostró confiado en que en un futuro no tan lejano se puedan resolver las asimetrías que se dan en la distribución de subsidios al transporte que perjudican notablemente a las ciudades del interior del país. ”Los argentinos del interior siguen con problemas y los de Capital Federal tienen una mejor vida”, dijo. Además, sostuvo este jueves que la deuda que Nación mantiene con la provincia de Santa Fe “se cancelará mediante la entrega de bonos”, y adelantó que pedirá títulos actualizados por inflación para preservar su valor.

Con esas definiciones sobre la deuda millonaria que debe cobrar Santa Fe y los subsidios nacionales , el mandatario provincial realizó un balance de la vista que el presidente Alberto Fernández realizó ayer a la capital provincial. Allí, Fernández anunció que el Estado nacional pagará los más de 100 mil millones de pesos que le debe a Santa Fe, haciendo efectivo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aportes de coparticipación mal descontados a la provincia.

En ese sentido, Perotti manifestó: “Ahora estamos trabajando en la actualización y el cierre de esta deuda a mayo de 2022 con bonos, que es la forma en que la Corte admitió para el mismo reclamo que la provincia de San Luis, sin dudas con un monto menor, pero con la particularidad de cancelación con bonos y con el planteo de Santa Fe de que sean actualizables”.

“Esta deuda se cancelará con ese tipo de bonos en distintos vencimientos por años. Entonces queremos que la provincia tenga resguardada la actualización de cada uno de esos vencimientos año a año. Allí está la posibilidad de ir resolviendo una deuda que se generó en muchos años. Sin dudas, nos gustaría verla reflejada en una transferencia de toda esa planta en nuestras cuentas, pero eso es inviable con una deuda de ese monto que se generó en todos estos años”, subrayó el gobernador. Perotti reiteró que la intención del Santa Fe es “resguardar el valor y las acreencias para la provincia en el futuro”.

El mandatario provincial precisó sobre el destino que tendrán esos fondos, algo que ya había sido aprobado por la Legislatura provincial en el sentido de que fueran destinados a obras públicas. “Hay una parte de ese deuda que corresponde a municipios y comunas y otra parte que tendrá destino de obras, que hay varias en marcha. Hay que invertir para complementar las acciones realizadas en materia de seguridad, como la compra de armamento, móviles y de tecnología, para ir a jugar fuerte en territorio, generando condiciones para que cada uno de los que viven en los lugares donde hay más violencia, tengan una expectativa de un futuro mejor”.

Otro dato que llamó la atención en la visita de Alberto Fernández fue la cuestión de los subsidios al transporte de pasajeros y las asimetrías que se dan entre el interior del país y la Capital Federal. El presidente se comprometió ante el gobernador a revertir ese problema. Al respecto, Perotti opinó: “La discusión se abrió y gobernadores de distintos signos políticos coincidimos en la necesidad de revertir esas desigualdades, evidenciadas más que nada en el sistema de transporte. Cuando un boleto vale 18 pesos en Capital Federal y casi 70 pesos en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Paraná, hay poco para explicar. La ciudad de Buenos Aires se acostumbró a pagar más barato transporte, agua, gas, electricidad, y eso debe revertirse“, afirmó. Y definió: “La realidad es que los argentinos del interior siguen con problemas y los de Capital Federal, tienen una mejor vida“.

El gobernador Perotti también fue consultado sobre otros temas de agenda como las fuerzas federales en Rosario y justicia federal. Al respecto, planteó: “Seguimos el tema de la mayor presencia de efectivos, porque estamos convencidos de que Nación no puede permitir que suceda lo que pasa en su territorio. El año pasado se abrió una discusión para que Nación recupere recursos, que tienen que llegar a Santa Fe y las provincias fronterizas para afectarlos a seguridad. El presidente se expresó a favor del tratamiento del proyecto unificador que los legisladores de Santa Fe presentaron para el crecimiento de la justicia federal en la provincia”.

También se refirió a la ampliación de la Corte Suprema de la Justicia. "No invalido la mirada de otros gobernadores que quieren contar con un representante de sus provincias, pero no creo en las granes estructuras. Estamos en un momento en que hay que poner cuidado en las erogaciones y en las estructuras que montamos. Sí creo que hay que tener un funcionamiento de la justicia acorde a lo que pasa en cada territorio. En Rosario no podemos tener la misma estructura de justicia federal desde hace 30 años, porque entonces, el delito no tenía la dimensión de hoy”, sostuvo.

Fuente: La Capital