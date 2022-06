La Policía Federal espera el resultado de las pericias de ADN sobre los dos desaparecidos en Brasil

El resultado de la pericia de material órganico y muestras de sangre encontrados en las búsquedas del indigenista Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Phillips en la Amazonía brasileña será conocido esta semana, informó en un comunicado la Policía Federal.



El resultado será clave para la investigación sobre el paradero de Pereira y Phillips, desaparecidos en el oeste del estado de Amazonas luego de haber sido amenazados de muerte por las mafias económicas que operan en las tierras indígenas del Vale do Javarí, donde se concentran los pueblos originarios que no tienen contacto con otras civilizaciones.



La Policía Federal ratificó que no fueron encontrados los cadáveres de Pereira y Phillips tal como había informado a los familiares del inglés el consejero de la embajada brasileña en Londres.



El presidente Jair Bolsonaro dijo que se encontraron "vísceras humanas" que están siendo sometidas a exámenes de ADN.



El caso puso en primer plano la reducción de la fiscalización ambiental y la política del gobierno favorable al uso de la tierra indígena para actividades económicas. "El resultado de la pericia del material orgánico aparentemente humano y las muestras de sangre encontradas en las búsquedas debe salir durante esta semana", dice el comunicado.



Las muestras de sangre fueron encontradas en una embarcación de Amarildo Costa de Oliveira, conocido como Pelado, detenido el martes 7 de junio, dos días después de la desaparición del indigenista y el corresponsal inglés.



El detenido los habría amenazado el sábado 4 supuestamente porque Pereira está identificado, por haber sido funcionario de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai), de la que estaba de licencia y trabajaba para la protección de los pueblos originarios para la entidad Uión de Pueblos Originarios del Valo do Javarí (Univaja).

Detienen a un segundo sospechoso por desaparición de Dom Phillips y Bruno Pereira

La Policía Federal de Brasil detuvo este martes por la noche a un segundo sospechoso por la desaparición del corresponsal inglés Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Pereira, en el municipio de Atalia do Norte, estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú y Colombia.



Se trata de un hombre de 41 años llamado Oseney da Costa, quien fue apresado temporariamente por decisión de la justicia sospechado de haber actuado conjuntamente con el primer detenido Amarildo da Costa, conocido como 'Pelado'.



La principal hipótesis es que los dos detenidos habrían amenazado de muerte a Pereira y a Phillips.



Phillips estaba escribiendo un libro sobre medio ambiente y la situación de los pueblos originarios en el Amazonas acompañado por Pereira, un indigenista que había sido un director de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) pero fue echado del cargo por el exministro de Justicia Sérgio Moro, que trabajó para el presidente Jair Bolsonaro, luego de que el funcionario descubriera un centro de minería clandestina en tierras indígenas.



Por su actividad en defensa de las poblaciones originarias, las comunidades ribereñas y del medio ambiente, Pereira estaba amenazado de muerte por las mafias de la pesca y caza ilegal en la región. Un testigo informó que el domingo 5 la lancha de Phillips y Pereira fue vista entre las 7 y las 9 de la mañana y que un rato después apareció la de 'Pelado' acompañado por Oseney da Costa.

Fuente: Télam