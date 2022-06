Este sábado habrá una visita guiada por los lugares emblemáticos de nuestra ciudad

Este sábado desde las 16 horas, se llevará adelante un nuevo recorrido del programa Santo Tomé Turístico, una visita guiada por lugares históricos de la ciudad.

Organizada la Municipalidad, la propuesta es libre y gratuita y tendrá como punto de partida la Plaza Libertad, frente a la Iglesia Inmaculada ubicada en Obispo Gelabert 2000.

En esta oportunidad, el circuito incluirá puntos de relevancia como el ex Cine Colón; la ex Escuela Inmaculada; la ex Aceitera; el Museo Histórico, el Palacio Municipal, el Almacén de Ramos Generales; el Río Salado, finalizando en el Puente Carretero.

Para mayor información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 4753372.