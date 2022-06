El Concejo aprobó eximir hasta en un 50% del pago del Derecho de Edificación a beneficiarios del Procrear II

El Concejo Municipal aprobó este martes beneficios impositivos para quienes construyan su vivienda en el marco del Programa Procrear II. La iniciativa que fue aprobada de manera unánime es de Ángel Piaggio y dispone eximir hasta en un 50% el pago del Derecho de Edificación para aquellos contribuyentes que cuenten con créditos hipotecarios del “Programa Procrear II – Línea Casa Propia”.



“Tiene por finalidad promover el acceso a la vivienda única familiar para los sectores de la clase media de nuestra comunidad. Aquellos que acceden al programa, que son de bajos ingresos, pueden achicar los gastos con esta reducción de hasta el 50%. Estuvimos analizando el impacto que los derechos de edificación tienen sobre los recursos del Municipio. Si bien tienen importancia, creemos que esto no va a ser un aluvión de casos puntuales y que merecen ser analizados”, afirmó el autor de la iniciativa.



Otras iniciativas aprobadas



En la séptima sesión ordinaria, que se desarrolló el pasado martes 7 de junio, también se aprobaron las siguientes iniciativas:



-Proyecto de Comunicación del concejal Angel Piaggio que solicita al Ejecutivo que evalúe

la factibilidad técnica y económica de proceder a la instalación de semáforos en la intersección de Avenida Mitre y Hernandarias.



-Proyecto de Resolución de la concejala Florencia González, que solicita al Distrito N° 7 de la Dirección Nacional de Vialidad, que arbitre los mecanismos necesarios para restaurar y/o colocar nueva señalética horizontal y vertical que garantice la correcta transitabilidad y seguridad vial en la Ruta Nacional N° 19, en el tramo comprendido entre el km 0 y el km 3.



-Proyecto de Declaración, del concejal Rodrigo Alvizo, que establece el Interés el Ciclo

de Disertaciones sobre concientización de infancias trans “Divergentes. Infancias trans, infancias felices, libres de discriminación y violencia”; a realizarse los días 6 y 7 de

Junio de 2022.



-Proyecto de Resolución, del concejal Rodrigo Alvizo, que resuelve que el municipio proceda a remitir a este Cuerpo una nómina de los vehículos de dominio municipal.



-Proyecto de Comunicación, del concejal Rodrigo Alvizo, que solicita al Ejecutivo información con relación a la Resolución N° 0013/22 sancionada por el D.E.M. de Sauce

Viejo.



-Proyecto de Comunicación, de la concejala María Giselle Miravete, que solicita al municipio detalles del listado de personas públicas o privadas que solicitaron autorización para realizar extracciones de tierra en inmuebles de propiedad privada en nuestra ciudad.



-Proyecto de Comunicación de la concejala María Giselle Miravete; que solicita al Ejecutivo que realice las tareas de mejorado y bacheo en Avenida Baleares entre Avenida Primera Junta (Ruta Nacional N° 11) y calle 91.



-Proyecto de Comunicación, Expte. 12.308. Autora: Concejal Ma.Giselle Miravete; que solicita información al municipio con relación la cantidad de depósitos utilizados para el almacenamiento o el fraccionamiento de productos fitosanitarios.



-Proyecto de Comunicación del concejal Miguel Weiss Ackerley, que solicita al Ejecutivo que verifique las causas por las cuales se generaron una sucesión de roturas en el pavimento flexible de calle Frenguelli, tramo comprendido entre calles J.J.Paso y Ruta Nacional N° 11



-Proyecto de Comunicación del concejal Miguel Weiss Ackerley que solicita al Municipio que realice diversos trabajos en distintas calles de la ciudad.



-Proyecto de Declaración del concejal Miguel Weiss Ackerley, que declara el interés y

otorga su beneplácito a la decisión tomada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, de otorgar ascenso extraordinario a cuatro subinspectores del Comando

Radioeléctrico de nuestra ciudad, por la actuación en un robo a una fábrica de lácteos local.



-Proyecto de Resolución del concejal Miguel Weiss Ackerley, que insta al Municipio a reparar y poner a disposición de los usuarios el sistema de rampa del servicio de transporte para personas con discapacidad, que brinda el Municipio.



-Proyecto de Declaración de los concejales Mario Montenegro, Natalia Angulo, Guillermo Rey Leyes, que declara de interés el 1er. Encuentro federado de Taekwondo, a realizarse el 12/06/22 en las instalaciones del Club “El Cuarteador”.



-Proyecto de Comunicación del concejal Mario Montenegro para que el Ejecutivo mejore la iluminación, realizar trabajos de mantenimiento y mejorar la señalización de la bicisenda ubicada a la vera de la Ruta N° 19.



-Proyecto de Declaración de los concejales Mario Montenegro, Natalia Angulo, Guillermo Rey Leyes, Florencia González, Rodrigo Alvizo que declara de interés la actividad realizada por diferentes Organizaciones denominada “Encuentro NUM de mujeres y disidencias”.



-Proyecto de Comunicación del concejal Julián Ilchischen, que solicita al Ejecutivo restablecer las condiciones de seguridad y transitabilidad peatonal en la vereda Norte de calle Alte. Brown al 1700.



-Proyecto de Resolución del concejal Julián Ilchischen, que resuelve dirigirse al

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a efectos de solicitar la incorporación del Instituto Superior Particular de Educación Física N° 4089 “Juan E. Pestalozzi”, según los términos del Artículo 16° de la Ley N° 6427 y el Artículo 4° del Decreto N° 2880/69.

Además, ingresaron por fuera del orden del día y fueron aprobadas las siguientes iniciativas:



-Proyecto de Resolución de la concejala Florencia González que solicita a Congreso de la Nación el tratamiento de los proyectos legislativos que abordan el reparto federal y equitativo de los aportes nacionales no reintegrables al transporte público automotor de pasajeros.



-Proyecto de Resolución del concejal Julian Ilchischen, que solicita dirigirse a la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe y a la empresa prestataria de transporte de pasajeros “Continental”, a fin de solicitarles el restablecimiento de la frecuencia y la reincorporación de las unidades destinadas al servicio de los diferentes ramales y recorridos, que incluyen a la ciudad de Santo Tomé.