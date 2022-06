Desde hace varios meses, una pareja vive debajo del puente Carretero

La situación de crisis económica que vive el país y la pobreza nos llevan a observar imágenes que antes no eran tan habituales en nuestra ciudad. Es el caso de una familia que está viviendo debajo del estribo oeste del puente Carretero a metros del inicio del paseo de la costanera.

Yamila, la mujer que vive en el lugar, en las últimas horas accedió a una entrevista con el noticiero de VEO Santo Tomé y expresó : "Yo vivía en barrio Las Vegas, pero me tuve que ir por problemas de familia y vecinos. En el barrio no se puede estar. Después me mandaron a un terreno de Costa Azul, pero no me voy a meter en un terreno que no es mío".

Por otra parte, la mujer, que está cursando las últimas semanas de embarazo, sostuvo que la situación "se complica con las bajas temperaturas de los últimos días" y añadió: "Hay rocío, no podemos ni siquiera dormir bien porque acá pasa de todo. A los políticos no le importamos".

Además, indicó que las autoridades locales "saben muy bien que nosotros estamos acá abajo, no es de ahora. Hace rato"

"A nosotros ni siquiera nos censaron, no pasó nadie por acá, solamente una chica de Cáritas que nos trajo una vianda", concluyó.