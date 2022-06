Causa Oldani: Busatto quiere que la Legislatura analice la conducta de la fiscal

Este miércoles, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, presentó una nota a la Comisión de Acuerdos Legislativos para que se avoque y analice la conducta de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, en la denominada “causa Oldani”. Se trata del homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020, del cual se desprendió después una causa que investiga el delito de “intermediación financiera no autorizada”, ya que la empresa Oldani Turismo era, en realidad, una “cueva financiera”.

“Preferí avanzar a la par de la justicia. A partir de esta causa federal, donde Ferraro ya fue procesada, veo que hay un camino para avanzar en la Comisión de Acuerdos. Prefiero obrar sobre las bases de decisiones judiciales que nos den certezas para avanzar", sostuvo el legislador, haciendo referencia a la decisión del juez federal, Carlos Villafuerte Ruzo, de procesar a Ferraro por los presuntos delitos de “encubrimiento por favorecimiento real agravado por su condición de funcionaria pública y abuso de autoridad”.

Busatto hizo un minucioso repaso cronológico por la causa judicial, y destacó lo ocurrido en las horas posteriores a la muerte de Oldani: “En el lugar había muchísimo dinero, en dólares y en pesos. La fiscal no incautó el dinero, no revisó la caja fuerte por pedido de un familiar de la víctima y en los minutos posteriores permitió que familiares y empleados de Oldani retiren efectivo y documentación”, afirmó, mientras mostraba las imágenes de la caja fuerte no registrada y de los fajos de billetes, en moneda nacional y extranjera, que desaparecieron de la escena.

“En la causa, según han publicado distintos medios de comunicación, se ve a la fiscal Ferraro y a familiares y empleados de Oldani ingresar sin mochilas ni bolsos, y retirarse de la escena con bolsos, una mochila y una caja. Todo, en presencia de la fiscal que debía preservar la escena. En los días posteriores, el Ministerio de Seguridad hizo un inventario de lo que había en la escena: encontraron un billete de 100 dólares y la caja fuerte sin las medidas de seguridad. Toda documentación valiosa para la investigación, desapareció”, insistió.

En ese sentido, Busatto sostuvo que “ante la gravedad institucional de estos hechos” decidió solicitarle a la Comisión de Acuerdos que se avoque y “solicite la remisión de las actuaciones administrativas al Fiscal General, Dr. Jorge Baclini, como así también se oficie al Fiscal Federal, Dr. Walter Rodríguez, y al Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, a efecto de que informe sobre el avance de la investigación penal seguida en contra de la mencionada Fiscal, a los fines de que esta Comisión pueda cumplir son su obligación”.