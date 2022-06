Piden al Municipio que retome los operativos descentralizados de vacunación y castración de mascotas 

Este martes Los concejales Natalia Angulo y Mario Montenegro presentaron un proyecto en el que solicitan al Municipio retomar los operativos descentralizados de vacunación y castración de mascotas en nuestra ciudad.

Al respecto, los ediles indicaron que "la salud pública es un derecho que debemos garantizar en la población y en ese sentido es sumamente importante y necesario retomar con los operativos de desparasitación, vacunación y castración descentralizada en nuestra ciudad".

Asimismo, recordaron que "esta política de salud se implementó durante muchos años y permitía abordar la problemática sanitaria con más y mejores resultados, siendo más abarcativa y democrática" y resaltaron que "hoy no se están llevando a cabo, debiendo los vecinos trasladarse al espacio donde funciona la Dirección de Zoonosis, lo cual impide que quienes habitan en los barrios más alejados o no cuentan con los medios económicos para llegar accedan; a esto se agrega que el actual abordaje deja afuera a la población callejera, la cual de mantenerse la metodología vigente de control, generara no sólo un lagoritmico incremento, sino además de los conocidos riesgos sanitarios, problemas en la circulación de vehículos".

"Mediante estas acciones podemos llegar no sólo a más sectores de nuestra ciudad sino que tambien salvaguardamos la salud humana y animal", concluyeron.