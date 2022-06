AMSAFE: las listas del Frente Trabajadores de la Educación suman adhesiones 

Esta semana, con la participación de más de 500 afiliados a AMSAFE de todos los niveles y modalidades, se realizó en Santa Fe el acto en de presentación de listas del Frente Trabajadores de la Educación La Capital, una lista con altísima representatividad territorial, como así también de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

En el inicio se presentó un vídeo que da cuenta de la construcción colectiva, en cada escuela y localidad de nuestro departamento, con el trabajo de cada secretaria de nuestra delegación AMSAFE La Capital.

En la ocasión tomaron la palabra José Testoni -Sec. Gral CTA Santa Fe y candidato a Síndico AMSAFE-, María José Marano -Delegada Seccional Adjunta AMSAFE La Capital y candidata a Delegada Seccional AMSAFE La Capital- y Rodrigo Alonso -Delegado Seccional AMSAFE La Capital y Candidato a Sec. Gral. AMSAFE Provincial-

José Testoni expresó: “Definimos ser parte de la clase trabajadora y por eso llevamos ese nombre, no fue una discusión corta en el sector docente, la identificación y la pertenencia. Desde esa identidad tenemos una tarea. Si hay algo que en una sociedad tan desigual pueda ofrecer un poquito de igualdad de oportunidades es que haya Escuela Pública, es que haya maestros y profesores como nosotros que buscamos romper ese destino trágico que muchos niños y niñas tendrían si no habría Escuela Pública".

“Hay una AMSAFE que se moviliza y que genera transformaciones, damos un mensaje en que organizarse, luchar, en generar marcos de unidad y seguir construyendo sindicalismo de clase para seguir defendiendo la Escuela Pública y defender cada uno de los derechos de todos los trabajadores”, agregó.

En tanto, María José Marano sostuvo: “Somos trabajadores porque así lo definió en huerta grande hace décadas un grupo de compañeros que no querían sentirse alejado de la realidad de los otros trabajadores, alejados de los padres y madres de los pibes, sentirnos trabajadores tiene que ver con sentir que ese trabajo que hacemos es uno de los más importantes.

El acto se realizó esta semana en la ciudad de Santa Fe.

“Todo esto que se logra en paritaria no se logra sin discusión ni construcción en las bases, porque el 3029, también lo discutimos en cada asamblea y lo llevamos a la paritaria. La ley de violencia de género no quiero dejar de recordarla, un logro del comité mixto, no estamos ni enfermas ni accidentadas, estamos siendo golpeadas, violadas, incendiadas, encerradas, orgullosamente tengo que decir que la AMSAFE está al lado de cada compañera”, resaltó.

“Cuando hablamos de revolución y el otro día decíamos la revolución es en la escuela, también la revolución es en el sindicato, somos los trabajadores de la educación lo que decimos una cosa con la palabra pero que también lo sostenemos con el cuerpo y también lo sostenemos orgánicamente con la lucha de la AMSAFE”, añadió.

Por su parte, Rodrigo Alonso indicó: “Este 15 de junio los trabajadores vamos a definir cual es el proyecto sindical de la AMSAFE, van a definir qué AMSAFE queremos. Si hay algo que decimos orgullosamente docentes, es el camino que transitamos, nosotros no nos olvidamos que esta agrupación desde 1995 viene conduciendo el sindicato a nivel provincial, no nos olvidamos que peleamos para modificar la ley jubilatoria, lo que generó que cada año haya miles y miles de vacantes, y podamos pelear por la estabilidad laboral”

“Hay que fortalecer la organización, hay que fortalecer la AMSAFE, porque las peleas las vamos a dar en conjunto y unidad, y para eso necesitamos firmeza y fortaleza, hay que profundizar esa formación, hay que profundizar y articular todas las acciones que están pensadas en beneficio de las compañeras y compañeros", manifestó.

"Somos autónomos de los gobiernos, de los partidos políticos, de cualquier grupo que quiera influir sobre las decisiones que democráticamente tomamos las trabajadoras y trabajadores, no somos neutrales, defendemos una escuela pública emancipadora, trasformadoras, defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, vamos a profundizar la pelea por memoria, verdad y justicia, por la defensa de los derechos de las compañeras, vamos a seguir peleando en unidad junto con los compañeros de la CTERA, la CTA, no nos vamos a salvar solos”, concluyó.